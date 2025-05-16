Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση Τουρκίας - ΗΠΑ - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 10:45 η τριμερής συνάντηση αντιπροσωπειών της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών για το μέλλον του πολέμου με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Αν και αρχικά το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει πως οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στις 10:00, πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία Τούρκων μεσολαβητών.

Άγνωστος παραμένει, ωστόσο, ο χρόνος έναρξης των διαπραγματεύσεων καθώς ήδη από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσής τους ακολουθεί ένα διπλωματικό θρίλερ, με παλινωδίες και εντάσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις

Οι διαβουλεύσεις της Πέμπτης (15/5) υπήρξαν πυρετώδεις με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να κάνει γνωστό ότι ο υπουργός, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τη ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, σύμβουλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο παλάτι Ντολμαμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Πέμπτης (15/5).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών και την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή. Ήδη έχει καταφθάσει στην περιοχή από νωρίς το πρωί.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να στείλει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον προεδρικό σύμβουλο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ζελένσκι να κατηγορήσει τη Ρωσία ότι δεν παίρνει σοβαρά τις συνομιλίες και να στείλει αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας.

Οι αντιπροσωπείες Ουκρανίας και Ρωσίας

Να σημειωθεί πως, την Τετάρτη (14/5), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα είναι ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Θα συμμετέχουν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο Αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Ιγκόρ Κοστιούκοφ και ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για τον σχηματισμό ουκρανικής αντιπροσωπείας για τη συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες την Παρασκευή (16/5).

Η αντιπροσωπεία συστάθηκε συσταθεί για να συναντηθεί με Τούρκους, Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα έχει επικεφαλής τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN Turk, την πλευρά του Κιέβου θα εκπροσωπήσουν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Σερχί Κισλίτσια, ο αναπληρωτής Αρχηγός της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) Ολεξάντρ Πόκλαντ, ο αναπληρωτής Αρχηγός της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών Όλε Λουχόφσκι, ο αναπληρωτής Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας Ολεξί Σεβσένκο, ο αναπληρωτής Αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του Υπουργείου Άμυνας Βάντιμ Σκιμπίτσκι, ο ανώτερος Αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σερίχοβ και ο Σύμβουλος του Αρχηγού του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας Ολεξάντρ Μπέβτς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων