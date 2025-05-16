Πόλεμος στην Ουκρανία: Σήμερα οι κρίσιμες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη με χαμηλές προσδοκίες

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης για τον πόλεμο στην Ουκρανία ανακοίνωσε αργά τη νύχτα ότι περιμένει τους Ουκρανούς εκπροσώπους να εμφανιστούν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, για την έναρξη των συνομιλιών.

«Είμαστε έτοιμοι για δουλειά» είπε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Μεντίνσκι σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Μεντίνσκι πρόσθεσε ότι νωρίτερα η ρωσική αντιπροσωπεία είχε «παραγωγικές» συζητήσεις με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Ζελένσκι, που βρισκόταν χθες στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναχώρησε από την Τουρκία, ενώ η Μόσχα, που αρχικά άφηνε να εννοηθεί ότι ίσως ο Πούτιν βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη για απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι, τελικά αποφάσισε να στείλει μόνο μια μικρή αντιπροσωπεία, χωρίς καν τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, γεγονός που εξόργισε τον Ουκρανό πρόεδρο.







Ο Ζελένσκι, μιλώντας από την Άγκυρα, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «προσβλητική» για την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Τουρκία και ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει προσωπικά στις αυριανές συνομιλίες, στέλνοντας αντ’ αυτού «μερικούς, αλλά όχι όλους» από τους αξιωματούχους που τον συνόδευαν.



Σήμερα οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, με την ουκρανική πλευρά να εκπροσωπείται από τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και τη ρωσική από τον Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Ρούμπιο: Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες για τις συνομιλίες στην Τουρκία - Θα έχουμε πρόοδο μόνο με απευθείας επαφή Τραμπ και Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα είναι μέσω άμεσων συνομιλιών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αποστολή μιας ομάδας δεύτερου επιπέδου από τη Μόσχα στις συνομιλίες που πραγματοποιούνται στην Τουρκία.







Ο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους στην Αττάλεια, δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για συναντήσεις την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χάκαν Φιντάν και μια ουκρανική αντιπροσωπεία, αλλά είπε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες για τις συνομιλίες.







«Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια σημαντική πρόοδο εδώ μέχρι ο Πρόεδρος (Τραμπ) και ο Πρόεδρος Πούτιν να συνομιλήσουν απευθείας για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια του Τραμπ.

