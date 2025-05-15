Δεν πάει στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι, θα στείλει αντιπροσωπεία

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντήσει τους Ρώσους διαπραγματευτές σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για τις πρώτες άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εδώ και τρία χρόνια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και «επί του παρόντος αποφασίζει» ποιον θα στείλει, δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ο Ζελένσκι δεν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη επειδή η συνάντηση «δεν είναι σε επίπεδο προέδρων», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Νωρίτερα, ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο πήγαν καλά.

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση ότι ο Ζελένσκι δεν θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ότι οι Ρώσοι διαπραγματευτές είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και να συζητήσουν πιθανούς συμβιβασμούς με το Κίεβο.

