Γάζα: Πάνω από 100 νεκροί σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πρώτων βοηθειών ανακοίνωσε σήμερα ότι 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην κατεστραμμένη και πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου μια ΜΚΟ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αρχίσει να διαμένει ανθρωπιστική βοήθεια έως τα τέλη του μήνα.







Την ίδια ώρα, το Ισραήλ υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να βρει τους δράστες των φονικών πυρών που στοίχισαν τη ζωή τη νύχτα που πέρασε σε μια Ισραηλινή έγκυο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που περιοδεύει στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στη Ντόχα ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να «πάρουν» το παλαιστινιακό έδαφος για το κάνουν «ζώνη ελευθερίας».







Ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε σε 103 νεκρούς από τα ξημερώματα, δήλωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.







Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθέτησε κυρίως το βόρειο και το νότιο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί από τους 19 και πλέον μήνες στρατιωτικής επίθεσης που εξαπολύθηκε σε αντίποινα της άνευ προηγουμένου επίθεσης στο νότιο Ισραήλ από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Sorry - I'm going to be really boring about this. Every time the BBC uncritically repeats the Israeli lie that Hamas uses civilians as human shields I'm going to post the section in our AJ I-Unit film "Gaza" that debunks this, in detail.







It is simply a lie. /1 pic.twitter.com/5nYQDX5JlS — Richard Sanders (@PulaRJS) May 15, 2025





«Υπήρχαν σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί όλη τη νύχτα», δήλωσε ο Αμίρ Σαλέχα, κάτοικος της βόρειας Γάζας. «Καταλήγουμε να φοβόμαστε την ημέρα όπως και τη νύχτα. Κάθε μέρα υπάρχουν νεκροί, κάθε μέρα υπάρχουν τραυματίες. Δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει η δική μας σειρά».







Η περιοδεία του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή την ίδια στιγμή σηματοδότησε την επανεκκίνηση των προσπαθειών μεσολάβησης του Κατάρ –που έχει ρόλο μεσολαβητή όπως οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος. Στη Ντόχα, ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε χθες τη σύγκρουση με τον εμίρη του Κατάρ, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έκανε λόγο για πρόοδο.







Ωστόσο, η Χαμάς σήμερα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «υπονομεύει» τις προσπάθειες μεσολάβησης με μια «εσκεμμένη στρατιωτική κλιμάκωση». «Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου υπονομεύει τις προσπάθειες μεσολάβησης με εσκεμμένη στρατιωτική κλιμάκωση, επιδεικνύοντας αδιαφορία για τους κρατούμενους του (τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα) και θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο», δήλωσε η Χαμάς σε ανακοίνωση,







Από τις 2 Μαρτίου, οι ισραηλινές δυνάμεις μπλοκάρουν κάθε είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που είναι ζωτικής σημασίας για τα 2,4 εκατ. κατοίκους, οι οποίοι πλέον απειλούνται με «μαζικό λιμό», σύμφωνα με πολλές ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Oxfam.

Χθες, η ΜΚΟ «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα» (GHF), που συστάθηκε από το μηδέν και έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αρχίσει να διανέμει βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ως τα τέλη του μήνα, προβλέποντας τη διανομή σχεδόν 300 εκατομμυρίων γευμάτων για αρχική περίοδο 90 ημερών.







Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, καταγράφεται έκρηξη της βίας και στη Δυτική Όχθη, έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.







Η επίθεση χθες βράδυ με στόχο όχημα στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στοίχισε τη ζωή σε μια έγκυο Ισραηλινή, η οποία, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, πήγαινε στο νοσοκομείο για να γεννήσει, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφριά.







«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε και θα βρούμε τους δολοφόνους για να τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το σημείο της επίθεσης.







Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος του Ταμούν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού. «Οι δυνάμεις κατοχής (του Ισραήλ) σκότωσαν πέντε νεαρούς άνδρες αφού πολιόρκησαν ένα σπίτι στο κέντρο του χωριού», δήλωσε ο δήμαρχος Σαμίρ Τεϊχάτ.

