Ιταλία: Βουλευτής μπήκε στο κοινοβούλιο ντυμένος φάντασμα και έφυγε... σηκωτός (βίντεο)
clock 11:44 | 15/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Ιταλική Βουλή, όταν ο βουλευτής Ρικάρντο Μάτζι εμφανίστηκε ντυμένος… φάντασμα, φορώντας σεντόνι, διαμαρτυρόμενος για τη στάση της κυβέρνησης ενόψει του επικείμενου δημοψηφίσματος στην Ιταλία.

Ο Μάτζι, μέλος της ιταλικής Βουλής, διαμαρτυρήθηκε εντόνως μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, φωνάζοντας κατά της κυβέρνησης και υπενθυμίζοντας στην Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι τις παλαιότερες δηλώσεις της υπέρ της συμμετοχής στα δημοψηφίσματα. «Θυμάστε, πρόεδρε Μελόνι, όταν κατηγορούσατε τις κυβερνήσεις ότι φιμώνουν τα δημοψηφίσματα;» φώναξε, αναφερόμενος και στον πρόεδρο της Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα, που κάλεσε σε μποϊκοτάζ.

Η Τζόρτζια Μελόνι παρακολούθησε την παράσταση με χαμόγελο και, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, σήκωσε το κινητό της για να απαθανατίσει τη στιγμή.

Ο πρόεδρος της Κάτω Βουλής, Λορέντζο Φοντάνα, διέταξε την αποβολή του Μάτζι από την αίθουσα. Το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Ιουνίου αφορά ζητήματα εργασίας και απονομής υπηκοότητας στους αλλοδαπούς και έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

