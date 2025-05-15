Το απόγευμα οι ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη

Δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, περιμένοντας την έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.







Τις τελευταίες ώρες δεν ήταν σαφές εάν οι συνομιλίες θα ξεκινούσαν σήμερα ή αύριο. Ρωσικές πηγές έκαναν λόγο για έναρξη σήμερα το πρωί στις 10, ενώ η ουκρανική πλευρά τοποθετούσε τη συνάντηση αύριο.

Ωστόσο, λίγο πριν τις 12.00 η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες αναβλήθηκαν τελικά για το απόγευμα, με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς. «Η αντιπροσωπεία μας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, η σύνθεσή της είναι γνωστή, οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύθηκαν. Οι διαπραγματεύσεις, με πρωτοβουλία της Τουρκίας, έχουν αναβληθεί για το δεύτερο μισό της ημέρας», σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.







Δείτε live εικόνα:

Στο μεταξύ, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα παραστούν στις συνομιλίες αυτές, τις πρώτες άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε σε σημερινές του δηλώσεις ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει αύριο στην Τουρκία, αν σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες. «Ξέρετε, αν γίνει κάτι, θα πάω την Παρασκευή», επεσήμανε ο Τραμπ από το Κατάρ, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στις χώρες του Κόλπου. Ερωτηθείς για την απουσία του Ρώσου ομολόγου του από τις συνομιλίες, ο Ρεπουμπλικανός σχολίασε: «Γιατί να πάει αν δεν πάω εγώ; Δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν να πάει ο Πούτιν αν δεν είμαι εγώ εκεί».







Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί σήμερα στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια να αποφασίσει τα επόμενα στάδια στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος ξεκινά την επίσκεψή του στον Ερντογάν στην Άγκυρα και στη συνέχεια θα αποφασίσει τα επόμενα στάδια», εξήγησε ο αξιωματούχος. Σύμφωνα με άλλον αξιωματούχο, ο Ζελένσκι βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην Άγκυρα.







Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία και είναι έτοιμη για σοβαρή δουλειά, δήλωσε επίσης το πρωί της Πέμπτης η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. «Όπως έχει δηλωθεί πολλές φορές, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesi öncesi, yerli ve yabancı yüzlerce basın mensubu alandaki yerini aldı. https://t.co/rgyKFfWITn pic.twitter.com/InkmXk1rA1 — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) May 15, 2025

Το αεροπλάνο που μεταφέρει «τη ρωσική αντιπροσωπεία προσγειώθηκε» στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε πηγή που επικαλέστηκε το Ria Novosti.



Χωρίς Τραμπ και Πούτιν οι συνομιλίες Ο Πούτιν πρότεινε την Κυριακή τη διεξαγωγή αυτών των άμεσων συνομιλιών με την ουκρανική πλευρά «χωρίς προϋποθέσεις».







Αργά χθες, Τετάρτη, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα μέλη της ρωσικής αποστολής, στην οποία θα συμμετέχουν έμπειροι τεχνοκράτες, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του Πούτιν, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν. Ωστόσο το όνομα του Πούτιν δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο.







Μετά την ανακοίνωση αυτή Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ, που πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του Κόλπου, δεν θα πάρει μέρος στις συνομιλίες. Η απουσία των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας μειώνει τις πιθανότητες να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ «ανυπομονούν» να δουν «προόδους», λέει ο Ρούμπιο Οι ΗΠΑ «ανυπομονούν» να δουν να σημειώνονται «πρόοδοι» στις συνομιλίες για την Ουκρανία «τις επόμενες δύο ημέρες», δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Παραμένουμε δεσμευμένοι σε αυτόν τον δρόμο. Προφανώς, όπως όλοι, ανυπομονούμε, θέλουμε να γίνει, αλλά είναι δύσκολο (...) ελπίζουμε ότι θα σημειωθούν σύντομα πρόοδοι», επεσήμανε ο Ρούμπιο από την Αττάλεια της Τουρκίας πριν την έναρξη συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ.

