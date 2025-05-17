Ηράκλειο - νερό: Δύσκολο τετραήμερο - Οι βλάβες, οι άδειες βρύσες και η αγανάκτηση

Τα τηλέφωνα του Ράδιο Κρήτη χτυπούν συνεχώς, από πολίτες, που καλούν από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου και καταγγέλλουν έλλειψη υδροδότησης αλλά και αδιαφορία από πλευράς ΔΕΥΑΗ, καθώς όπως λένε "κανείς δεν σηκώνει τα τηλέφωνα και κανείς δεν τους ενημερώνει".

Το επόμενο τετραήμερο αναμένεται δύσκολο, καθώς όπως ενημέρωσε η ΔΕΥΑΗ με ανακοίνωσή της, η ζημιά στον αγωγό υδροδότησης της Τυλίσσου, που δίνει νερό στο 40% της πόλης, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παράκαμψης του αγωγού, γεγονός που θα απαιτήσει εργασίες τουλάχιστον μέχρι την προσεχή Τρίτη. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Image

(Από τις εργασίες στον αγωγό της Τυλίσου)

Το ekriti επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη ο οποίος είπε ότι οι εργασίες στην Τύλισσο είναι σε εξέλιξη και πρόσθεσε ότι η βλάβη συνέπεσε με τα προβλήματα στο Φράγμα Αποσελέμη. "Από χθες το βράδυ προσπαθούν να δώσουν νερό στο Ηράκλειο από τον Αποσελέμη, όμως αυτό γίνεται με διακοπές και όχι σε μεγάλες ποσότητες, οπότε το πρόβλημα παραμένει".

Image

(Από τις εργασίες στον αγωγό της Τυλίσου)

Την ίδια ώρα οι Ηρακλειώτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την έλλειψη νερού στα σπίτια τους εν έτει 2025 και κατηγορούν τη δημοτική αρχή ότι δεν έκανε τα δέοντα, γνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα.

Παράλληλα καταγγέλλουν ότι ενώ είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΥΑΗ πληρώνοντας τους λογαριασμούς τους, εξωθούνται στο να αγοράζουν πανάκριβα νερό, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Image

Οπως είπε χαρακτηριστικά επαγγελματίας στο κέντρο της πόλης, σήμερα αναγκάστηκε να αγοράσει νερό για το κατάστημά του, προς "50 ευρώ το πρώτο κυβικό", όπως τον ενημέρωσαν από την εταιρία στην οποία απευθύνθηκε!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός στις 20:00: Έτοιμος να φέρει το κύπελλο στην Κρήτη με την ώθηση χιλιάδων φιλάθλων

Κρήτη: Πρόστιμα και συλλήψεις γιατί δεν φρόντιζαν τα σκυλιά τους

Από τη Δευτέρα 19/5 η δωρεάν διάθεση της προληπτικής αγωγής HIV/AIDS σε ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειο