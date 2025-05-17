ΗΠΑ: Σκληρή αντίδραση του Λευκού Οίκου στην υποβάθμιση της οικονομίας από το Moody's

Η αμερικανική κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση του Moody’s για υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο διεθνής οίκος επικαλέστηκε την επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών και την αβεβαιότητα γύρω από τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για αυξημένο πολιτικό ρίσκο. Η ανακοίνωση ήρθε αργά το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τον Λευκό Οίκο.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Τσανγκ, καταφέρθηκε μέσω X εναντίον οικονομολόγου του οίκου, του Μαρκ Ζάντι, «συμβούλου του (Δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα» και «δωρητή της (Δημοκρατικής ατυχήσασας υποψήφιας για την προεδρία το 2016 Χίλαρι) Κλίντον», τον οποίο χαρακτήρισε ορκισμένο αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανένας δεν παίρνει την ‘ανάλυσή’ του στα σοβαρά. Έχει αποδειχτεί πως κάνει λάθος ξανά και ξανά», πρόσθεσε ο κ. Τσανγκ.

Πάντως το γεγονός πως κι αυτός ο οίκος αξιολόγησης –ο τελευταίος από τους τρεις λεγόμενους «μεγάλους» που το διατηρούσε ακόμη στο ούτως καλούμενο τριπλό άλφα– στέρησε από το αμερικανικό δημόσιο την κορυφαία αξιολόγηση χαρακτηρίζεται πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ.

Για πρώτη φορά, ο Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο του δημοσίου των ΗΠΑ από την βαθμίδα AAA στην Aa1 με σταθερή προοπτική, απόφαση που δικαιολόγησε επικαλούμενος τα υψηλά ελλείμματα, το βαρύ χρέος της Ουάσιγκτον και το κόστος της εξυπηρέτησής του.

Ο Fitch είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο των ΗΠΑ το 2023, στο AA+, επικαλούμενος τις επαναλαμβανόμενες πολιτικές κρίσεις με αφορμή το όριο δανεισμού. Ο Standard and Poor’s ήταν ο πρώτος που το είχε υποβαθμίσει –το 2011– στη βαθμίδα AA+, όπου το διατηρεί.