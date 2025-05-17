Βασάλος για Ευαγγελινό: «Δώσε την ευκαιρία σε έναν άλλον άνθρωπο, λίγο να εξελιχθούμε»
clock 10:00 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις συμμετοχές που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision ανά τα χρόνια σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο νέα κανάλι του στο youtube. Μεταξύ άλλων σχολιάσε τον Φωκά Ευαγγελινό και την Κλαυδία.

«Ωραία είναι η φετινή μας συμμετοχή, μου αρέσει η Κλαυδία πολύ. Καταρχάς βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό, φιλικό, προσιτό, αγαπητό. Όλα αυτά μου τα βγάζει. Είναι ένα τραγούδι, το οποίο συγκινεί εμάς τους Έλληνες. Το αν θα συγκινηθούν οι Ευρωπαίοι… Η μελωδία είναι πολύ ωραία, δεν ξέρω αν θα έχει χορευτικά”» είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Όσο για τον Φωκά Ευαγγελινό, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε, «Ο Φωκάς Ευαγγελινός τότε τι πήγε να κάνει, αν η παρουσίασή μας δεν έχει χορευτικά; Εμένα τι με ενοχλεί; Με ενοχλεί όταν βλέπω τους ίδιους ανθρώπους για πολλά χρόνια στο ίδιο πόστο. Δώσε την ευκαιρία σε έναν άλλον άνθρωπο να δώσει και αυτός τη δική του πρόταση. Να κάνει και αυτός κάτι διαφορετικό. Είμαστε στο 2025, πάμε λίγο να εξελιχθούμε, πάμε λίγο παρακάτω. Μη βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους συνέχεια στα ίδια πόστα. Μία δική μου σκέψη, μπορεί να λέω και μα@@ες, που δεν λέω».

