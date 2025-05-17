Σάλος με το drone show και ντόμινο αντιδράσεων -Τι έγινε το βράδυ της Πέμπτης με φόντο την Ακρόπολη

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση του drone show που διεξήχθη την Πέμπτη (15/5) πάνω από την Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους.

Με εντολή του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, θα διεξαχθεί έρευνα με αφορμή και τη μηνυτήρια αναφορά του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί διάφορες παραβάσεις του νόμου περί αρχαιοτήτων και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Την έρευνα θα διενεργήσει το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως.

Image Το drone show πάνω από τον βράχο της Ακρόπολης από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι: «Αναφορικά με διαφήμιση εταιρείας αθλητικών ειδών στην οποία φέρεται να απεικονίζεται η Ακρόπολη, ανακοινώνεται ότι:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καταθέτουν εντός της ημέρας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τήρηση ή μη της διαδικασίας αδειοδότησης της υπερπτήσης drone, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Η απάντηση της Adidas για το σόου με τα drones

Σε ανακοίνωσή της, η Adidas επισημαίνει ότι έλαβε και τήρησε όλες τις απαραίτητες άδειες για το σόου με τα drones. Ακόμα, υπογραμμίζει ότι η πτήση των drones έγινε πάνω από τον χώρο του Ζαππείου Μεγάρου και πως η εταιρεία δεν χρησιμοποίησε καμία εικόνα της Ακρόπολης για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Η ανακοίνωση της Adidas:

«Το drone show event της adidas που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 15 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε αφού ελήφθησαν και τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες άδειες. Η πτήση των drones έγινε αυστηρά πάνω από τον χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, σύμφωνα με τις ληφθείσες άδειες, και καμία εικόνα του μνημείου της Ακρόπολης δεν χρησιμοποιήθηκε από την adidas για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς».

Έγγραφες εξηγήσεις ζητά ο Πιερρακάκης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ζητά έγγραφες εξηγήσεις από τα μέλη του ΔΣ της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών και είναι εκείνη που έδωσε την άδεια για το σόου με τα drones στο Ζάππειο.

Επίσης, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρουν σύμφωνα με το ΑΠΕ ότι η σύμβαση που υπεγράφη και το τίμημα, δυσανάλογο της αξίας και του συμβολισμού του χώρου του Ζαππείου, εδράζονται σε απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο και τιμολογιακή πολιτική αμετάβλητη για σχεδόν 20 χρόνια.

Αυτά τα στοιχεία, «πιστοποιούν την ορθότητα της απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να αλλάξει τον τρόπο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κοινωφελή ιδρύματα και οι κληρονομιές», αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Τις επόμενες εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο νέος νόμος για τα ιδρύματα, τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο, που θα προβλέπει αλλαγή φιλοσοφίας για την αξιοποίηση τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του δημοσίου οφέλους.

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το νέο εγχείρημα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα πάρει δραστικές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας, εφαρμόζοντας και μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στο σήμερα. Επίσης, θα προβλεφθούν ρήτρες συνεπειών και ασφαλιστικές δικλείδες για όσους εκμισθώνουν τους χώρους αυτούς, επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων: Τηρήθηκε η νομοθεσία

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που έδωσε την άδεια για το σόου με τα drones, σε ανακοίνωση τονίζει ότι τήρησε την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική για την εν λόγω μίσθωση.

Επίσης, σημειώνει ότι η πτήση των drones έγινε αποκλειστικά εντός των χώρων του Ζαππείου και πως στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ανάλογες εκδηλώσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

«Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, σε συνέχεια δημοσιευμάτων, ενημερώνει ότι: Τηρώντας τις διατάξεις των Νόμων, αποφάσισε -κατόπιν των εγγράφων που της χορηγήθηκαν από την αιτούσα εταιρεία- τη μίσθωση χώρου 200 τμ στις 15 Μαΐου για τη διεξαγωγή drone show. H πτήση των εν λόγω drones έγινε αποκλειστικά και μόνο εντός των χώρων του Ζαππείου.

Το ΔΣ τήρησε την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική για τη συγκεκριμένη μίσθωση, ενώ σημειώνεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ανάλογες εκδηλώσεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Οι φωτογραφίες που είδαν το φως τη δημοσιότητας δεν έχουν ληφθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης με την Επιτροπή.»

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας: Σύμφωνα με τον νόμο η άδεια, πάνω από το Ζάππειο η πτήση

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επίσης ανακοίνωσε ότι οι αδειοδοτήσεις που χορηγήθηκαν για το σόου με drones στο Ζάππειο εκδόθηκαν «σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο» και έπειτα από μελέτη αξιολόγησης κινδύνου.

Σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτοληπτικό υλικό, το σόου «περιορίστηκε στην προκαθορισμένη περιοχή πτήσης, η οποία είχε σαφώς οριοθετηθεί πάνω από το Ζάππειο Πάρκο» σύμφωνα με την άδεια, επισημαίνει η Αρχή στην ανακοίνωσή της. Σε αυτή επισυνάπτει δύο φωτογραφίες από το σόου- που είναι από διαφορετική γωνία σε σύγκριση με εκείνες που έχουν γίνει viral τις τελευταίες ώρες- όπως και έναν χάρτη για τις πτήσεις των drones.

