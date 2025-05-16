Εισαγγελική παρέμβαση για το διαφημιστικό σόου πάνω από την Ακρόπολη

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το σόου με drone πάνω από την Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια της έρευνας με αφορμή και τη μηνυτήρια αναφορά του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί διάφορες παραβάσεις του νόμου περί αρχαιοτήτων και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Την έρευνα θα διενεργήσει το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως.

Σημειώνεται πως οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Μπαλάκι ευθυνών για το σόου πάνω από την Ακρόπολη

Το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στην οποία αναφέρει: «Αναφορικά με διαφήμιση εταιρείας αθλητικών ειδών στην οποία φέρεται να απεικονίζεται η Ακρόπολη, ανακοινώνεται ότι:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καταθέτουν εντός της ημέρας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

Επιπλέον το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τήρηση ή μη της διαδικασίας αδειοδότησης της υπερπτήσης drone, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων – η οποία διαχειρίζεται τον χώρο του Ζαππείου – ήταν εκείνη που ενέκρινε χωρίς αντίδραση την εκδήλωση, μετατρέποντας το μνημείο σε διαφημιστικό σκηνικό ενός πολυεθνικού κολοσσού.

Η βασική ευθύνη όμως δεν σταματά εκεί. Η διοίκηση του Ζαππείου, ως διορισμένο όργανο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και με περιορισμένες αρμοδιότητες, συνεχίζει να λειτουργεί ως «μπαλάκι» μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Και το Υπουργείο Πολιτισμού; Αφού είδε πως δικαιολογία πειστική δεν πρόκειται να βρεθεί, αποφάσισε να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Πού ήταν όμως πριν από έναν χρόνο; Όταν αλευρωμένοι χλαμυδοφόροι ηθοποιοί, παριστάνοντας αρχαία αγάλματα, πόζαραν καμαρωτοί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για τα μάτια Ινδών πολυεκατομμυριούχων;

Γιατί τότε δεν υπήρξε καμία μήνυση, καμία αντίδραση; Η απάντηση είναι προφανής και αποκαλυπτική: η αντιμετώπιση είναι επιλεκτική και εξαρτάται από τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται.

Το χρονικό της αδιαφορίας και της ολιγωρίας έχει ως εξής

Από τις 30 Απριλίου ήταν γνωστό πως η εταιρεία ετοίμαζε το drone show στον αττικό ουρανό. Και παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση του χώρου έναντι του εξευτελιστικού μισθώματος των 380 ευρώ.

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: η διοίκηση του Ζαππείου διαχειρίζεται ένα μνημείο – όχι με απόλυτη ελευθερία κινήσεων, αλλά με συγκεκριμένη δικαιοδοσία που καλύπτει ορισμένες εκδηλώσεις. Δε γνωμοδοτεί εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Κι όμως, μαζί με τα ιδιωτικά πάρτι που απαγορεύονται αλλά γίνονται, έδωσε το «πράσινο φως» και στην εταιρεία αθλητικών ειδών για το drone show.

Μήπως ήρθε η ώρα να παρθούν μέτρα σοβαρά για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς; Μέτρα ουσιαστικά και όχι επικοινωνιακά. Να σταματήσει ο δημόσιος χώρος και τα μνημεία μας να γίνονται βορά στις εμπορικές διαθέσεις πολυεθνικών εταιρειών;

Και μήπως να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους – από το ΥΠΠΟ που ολιγώρησε, τη διοίκηση του Ζαππείου που αδειοδότησε, μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών που εποπτεύει την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και ανέχεται την παραβίαση των κανόνων.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το περιστατικό

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, η Κουμουνδούρου θέτει το ερώτημα «με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το υπ. Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον Λάνθιμο».

«Η εικόνα μέσω σμήνος drones του αθλητικού παπουτσιού που “πατά” πάνω στην Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, αποτελεί προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ:

Ανακοίνωση Τομέα & Δικτύου Πολιτισμού ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

“Εμπορευματοποίηση πολιτιστικών συμβόλων – Η Ακρόπολη δεν είναι διαφημιστικό φόντο”

Η εικόνα ενός γιγαντιαίου αθλητικού παπουτσιού να «πατά» την Ακρόπολη μέσω προβολής με drones, αποτελεί μια ακόμα θλιβερή υπενθύμιση της ανάγκης για ξεκάθαρα θεσμικά όρια και σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η Ακρόπολη, παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο φόντο για εμπορικές χρήσεις ή «έξυπνα» διαφημιστικά ευρήματα. Ειδικά όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω δράση είτε πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια είτε εκμεταλλεύτηκε θεσμικά κενά και ελλιπή εποπτεία, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού.

Η επιλογή του ΥΠΠΟ να αρνηθεί άδεια για τα γυρίσματα του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, καθιστά το ζήτημα ακόμα πιο επιτακτικό. Ποιο είναι τελικά το κριτήριο; Η εμπορική αξία του προϊόντος ή το πολιτιστικό αποτύπωμα του δημιουργού;

Ζητούμε:

Άμεση και σαφή ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το αν δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη δράση και από ποιον φορέα.

Τη θεσμική θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων απέναντι στην άναρχη εμπορευματοποίησή τους.

Διαφανή, ενιαία και αξιοκρατικά κριτήρια στην αξιολόγηση αιτημάτων για χρήση πολιτιστικών χώρων – χωρίς εξαιρέσεις και σκοπιμότητες.

Ο πολιτισμός δεν είναι εργαλείο branding. Είναι ζήτημα ταυτότητας, μνήμης και δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων