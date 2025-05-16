Χάρης Μαμουλάκης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση με επίκεντρο το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Την αναγκαιότητα ένταξης του μέτρου «Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων» σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και πολιτικές αναδεικνύει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ως Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η συγκεκριμένη επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου απευθύνεται προς τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και δίνει έμφαση στην ανάγκη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του μέτρου, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των νησιωτικών επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνεται, προσδοκάται ότι η προτεινόμενη μεταφορά του σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι μόνο θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και διεύρυνσή του, αλλά και θα ενισχύσει τη δικτύωση των νησιωτικών οικονομιών με την ενιαία αγορά, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

