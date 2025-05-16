Η δίαιτα του ενός γεύματος την ημέρα έχει γίνει viral!

Αστέρες του Χόλιγουντ ακολουθούν πιστά τη δίαιτα του ενός γεύματος την ημέρα (OMAD) για να παραμείνουν αδύνατοι. Είναι όμως ασφαλής;

Στην καθημερινότητα των περισσότερων, το φαγητό είναι σχεδόν τελετουργία: πρωινό για καλή αρχή, μεσημεριανό για ενέργεια και βραδινό για χαλάρωση. Κι όμως, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση που ανατρέπει αυτή τη διατροφική ρουτίνα. Λέγεται OMAD – από τα αρχικά της φράσης «One Meal A Day» – και υπόσχεται όχι μόνο απώλεια βάρους, αλλά και ενίσχυση της ενέργειας, καλύτερη συγκέντρωση και μνήμη και γενικότερη βελτίωση της υγείας.

Σταρ όπως ο Bruce Springsteen και ο Chris Martin λένε ότι το να τρως μία φορά την ημέρα είναι το μυστικό της νεανικότητάς τους, ενώ μοντέλα όπως η Naomi Campbell και η Brooke Shields φημολογείται ότι ακολουθούν την ίδια μέθοδο για να διατηρούν τις αναλογίες τους.

OMAD: Τι Είναι και Πώς Λειτουργεί;

Η δίαιτα OMAD φαίνεται απλή - τρως μόνο ένα γεύμα την ημέρα – αλλά στην πράξη, είναι πιο πολύπλοκη. Στην ουσία, πρόκειται για μια μορφή διαλείπουσας νηστείας με ένα πολύ στενό «παράθυρο» κατανάλωσης φαγητού – μόλις μία ώρα, ενώ τις υπόλοιπες 23 ώρες νηστεύεις, σύμφωνα με την βρετανική Telegraph.

Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται μόνο νερό, μαύρος καφές και τσάι χωρίς ζάχαρη. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική – ιδανικά να πίνεις τουλάχιστον 2,5 λίτρα νερό την ημέρα.

Ως προς την ώρα που θα καταναλώσεις το γεύμα σου, οι ειδικοί συμφωνούν: το να τρως το γεύμα σου το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ είναι συνήθως πιο βιώσιμο, ειδικά για όσους εργάζονται. Το πρωινό γεύμα, όσο υγιεινό κι αν είναι, δεν σε κρατάει εύκολα χορτάτο ως το βράδυ – και η πείνα μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σου.

Το κλειδί είναι η συνέπεια. Ο οργανισμός μας αγαπά τη ρουτίνα, οπότε καλό είναι να τρως το γεύμα σου την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Αν έχεις μόνο μία ευκαιρία μέσα στη μέρα για να θρέψεις το σώμα σου, αυτή πρέπει να είναι ποιοτική και πλήρης.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν ένα γεύμα που να περιλαμβάνει:

Άπαχη πρωτεΐνη (π.χ. κοτόπουλο, τόφου, σολομό)

Σύνθετους υδατάνθρακες (όπως κινόα, καστανό ρύζι, γλυκοπατάτα)

Μη αμυλούχα λαχανικά (μπρόκολο, κουνουπίδι)

Υγιεινά λιπαρά (αβοκάντο, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς)

Μπορείς να γυμνάζεσαι αν ακολουθείς διατροφή OMAD; Ναι, αλλά με μέτρο. Ελαφριά άσκηση όπως περπάτημα, γιόγκα ή pilates είναι ιδανικές.

Αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο έντονο, φρόντισε να φας πριν από την άσκηση για να έχεις ενέργεια, ή αμέσως μετά για ανάκαμψη. Η έντονη γυμναστική με τόσο περιορισμένη πρόσληψη θερμίδων μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και απώλεια μυϊκής μάζας.

Η απώλεια βάρους είναι σχεδόν σίγουρη – αρκεί να μην «ξεφύγεις» με το ένα και μοναδικό σου γεύμα. Αν διατηρείς μια μέτρια πρόσληψη θερμίδων (1200-1400 kcal), η απώλεια μπορεί να φτάσει τα 2-4 κιλά το μήνα, ανάλογα με το φύλο και το αρχικό βάρος.

Πέρα από την απώλεια κιλών, αρκετοί αναφέρουν:

Καλύτερη συγκέντρωση

Περισσότερη ενέργεια

Λιγότερα φουσκώματα

Ενίσχυση της λειτουργίας του εντέρου

Μετά τις 17 ώρες νηστείας, το σώμα εισέρχεται σε φάση αυτοφαγίας, μια διαδικασία καθαρισμού των παλιών κυττάρων και παραγωγής νέων. Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη εγκεφαλική διαύγεια και καλύτερη νευροπλαστικότητα – στοιχεία που ενισχύονται και από έρευνες.

Η OMAD, παρ' όλα τα οφέλη της, δεν είναι για όλους – και σίγουρα όχι για κάθε μέρα.

Πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών

Απώλεια μυϊκής μάζας

Κούραση, ευερεθιστότητα

Διαταραχή του μεταβολισμού

Ορμονικές διαταραχές – ιδιαίτερα σε γυναίκες

Μελέτες δείχνουν πως ο οργανισμός προσαρμόζεται στο νέο καθεστώς και μπορεί να μειώσει τον μεταβολισμό του για εξοικονόμηση ενέργειας, γεγονός που μπορεί να κάνει την απώλεια βάρους πιο δύσκολη μελλοντικά.

Η δίαιτα OMAD μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ειδικά αν αναζητάς μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδο απώλειας βάρους και αποτοξίνωσης. Όμως δεν είναι πανάκεια. Αν έχεις ιστορικό διατροφικών διαταραχών, προβλήματα με τον θυρεοειδή ή είσαι σε φάση προεμμηνόπαυσης, είναι καλό να συμβουλευτείς γιατρό ή διατροφολόγο πριν ξεκινήσεις.

Η ισορροπία, όπως πάντα, είναι το ζητούμενο. Το να τρως ένα γεύμα την ημέρα μπορεί να έχει αποτελέσματα – αλλά ίσως δεν χρειάζεται να το κάνεις κάθε μέρα. Η περιστασιακή εφαρμογή του, ίσως μερικές φορές τον μήνα, μπορεί να σου δώσει τα οφέλη της νηστείας, χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολής.

Πηγή: bovary.gr

