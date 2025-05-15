Δέκα αλήθειες που δεν ήξερες για την μπύρα

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και η μπύρα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά στο απόλυτο συνοδευτικό κάθε δροσερής βραδιάς.

Είτε τη χαίρεσαι στην παραλία είτε σε μια αυλή με φίλους, η μπύρα είναι σταθερή αξία. Αλλά πέρα από τη γεύση και τη δροσιά της, ξέρεις τι άλλες… απρόσμενες ιστορίες κρύβει; Διάβασε παρακάτω 10 παράξενα και διασκεδαστικά δεδομένα που αποδεικνύουν πως αυτό το ποτό έχει πολύ περισσότερα να πει απ’ όσο φαντάζεσαι!

Υπάρχει φοβία για το άδειο ποτήρι μπύρας. Ονομάζεται cenosillicaphobia και είναι ο πραγματικός φόβος του κενού ποτηριού.

Η δυνατότερη μπύρα στον κόσμο έχει 67,5% αλκοόλ. Πιο κοντά σε ποτό παρά σε κλασική μπύρα.

Η μπύρα στη Ρωσία θεωρούταν αναψυκτικό μέχρι το 2013. Και όμως, δεν είχε επίσημα καθεστώς αλκοολούχου ποτού.

Στο φινλανδικό “κουβάλημα συζύγου”, ο νικητής κερδίζει μπύρα όσο ζυγίζει η σύζυγος. Πρακτικό και διασκεδαστικό.

Μπύρα από μπανάνες; Ναι, υπάρχει και φτιάχνεται στην Αφρική.

Η πρώτη αεροπειρατεία της Νορβηγίας τελείωσε με μπύρα. Ο δράστης παρέδωσε το όπλο του όταν του έδωσαν περισσότερη.

Οι σκούρες, πικρές μπύρες συνήθως έχουν και περισσότερο αλκοόλ.

Στο Μεσαίωνα, βάπτιζαν παιδιά με μπύρα στη Νορβηγία. Για λόγους υγιεινής – η μπύρα ήταν πιο καθαρή από το νερό.

Στην Αυστρία, μπορείς να κάνεις μπάνιο σε μπύρα. Κυριολεκτικά, σε σπα με μπύρα.

Η παλαιότερη ζυθοποιία στον κόσμο λειτουργεί από το 1040 στη Γερμανία. Μιλάμε για σχεδόν 1.000 χρόνια ιστορίας!

Η μπύρα δεν είναι απλώς δροσιστική, είναι γεμάτη ιστορίες και εκπλήξεις. Οπότε, την επόμενη φορά που θα σηκώσεις το ποτήρι σου, θυμήσου ότι έχεις στα χέρια σου ένα ποτό με παγκόσμια απήχηση, παράδοση και… αρκετή τρέλα!

Πηγή: newsbeast.gr

