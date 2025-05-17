Τι θα φάμε σήμερα; Παέγια θαλασσινών

Πάμε να δούμε τα υλικά και τη διαδικασία.

Υλικά

1 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ. γλ. καυτερή καπνιστή πάπρικα και αποξηραμένο θυμάρι

300 γρ. ρύζι για ριζότο

3 κ. σ. ξηρό σέρι ή λευκό κρασί (προαιρετικά)

400 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες σε κονσέρβα με σκόρδο

900 ml ζωμό κοτόπουλου

400 γρ. κατεψυγμένο μείγμα θαλασσινών, αποψυγμένο

Χυμό από μισό λεμόνι

Φέτες από μισό λεμόνι

Μια χούφτα μαϊντανό, χοντροκομμένο

Εκτέλεση

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι ή γουόκ.

Προσθέστε το κρεμμύδι και σοτάρετε για 5 λεπτά.

Προσθέστε την καπνιστή πάπρικα, το θυμάρι και το ρύζι, ανακατέψτε για 1 λεπτό και, στη συνέχεια, σβήστε με το σέρι, αν το χρησιμοποιήσετε. Μόλις εξατμιστεί, ανακατέψτε τις ψιλοκομμένες ντομάτες και το ζωμό κοτόπουλου.

Αλατοπιπερώστε και μαγειρέψτε, χωρίς καπάκι, για περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας πού και πού, μέχρι το ρύζι να είναι σχεδόν μαλακό και να περιβάλλεται ακόμα από λίγο υγρό.

Προσθέστε το μείγμα θαλασσινών και σκεπάστε με ένα καπάκι.

Σιγοβράστε για 5 λεπτά ή μέχρι να μαγειρευτούν τα θαλασσινά και να μαλακώσει το ρύζι.

Στύψτε το χυμό λεμονιού, σκορπίστε το μαϊντανό και σερβίρετε με τις φέτες λεμονιού.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτές είναι οι τροφές που θα σου «κάψουν» το λίπος στην κοιλιά

Οι ύποπτες ιστοσελίδες παίρνουν τέλος στον Chrome – Ριζική αλλαγή στη μηχανή αναζήτησης