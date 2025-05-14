Οι ύποπτες ιστοσελίδες παίρνουν τέλος στον Chrome – Ριζική αλλαγή στη μηχανή αναζήτησης

Σχεδόν κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει πιθανότατα βιώσει εκείνη τη δυσάρεστη στιγμή που ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, ισχυριζόμενο ότι η συσκευή του έχει «κολλήσει» κάποιο ιό και τον προτρέπει να καλέσει για τεχνική υποστήριξη ή να κατεβάσει λογισμικό ασφαλείας.

Πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικτυακή απάτη, την οποία η Google προσπαθεί πλέον να καταπολεμήσει πιο δυναμικά, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Google αναφέρει ότι χρησιμοποιεί πλέον μια έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini, η οποία εκτελείται τοπικά στις συσκευές των χρηστών, για να ανιχνεύει και να προειδοποιεί για τέτοιου είδους «τεχνικής υποστήριξης» απάτες.

Αυτό αποτελεί μόνο μία από τις πολλές μεθόδους με τις οποίες η Google αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προστατεύσει καλύτερα τους χρήστες από απάτες, σε πλατφόρμες όπως ο Chrome, η μηχανή αναζήτησης και το λειτουργικό σύστημα Android, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της εταιρείας την Πέμπτη.

Ανακοινώσεις στο καλύτερο τάιμινγκ

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα σε επιτήδειους να δημιουργούν μαζικά πειστικό και ψεύτικο περιεχόμενο, καθιστώντας ευκολότερη τη διενέργεια απατών που στοχεύουν στην κλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται έρευνα της Global Anti-Scam Alliance, οι καταναλωτές παγκοσμίως έχασαν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε απάτες το περασμένο έτος. Έτσι, η Google και άλλοι οργανισμοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη για την καταπολέμηση τέτοιων επιθέσεων.

Ο Phiroze Parakh, ανώτερος διευθυντής μηχανικής για την Google Search, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των απατεώνων «ήταν πάντοτε ένα παιχνίδι εξέλιξης», καθώς οι επιτήδειοι προσαρμόζονται και εξελίσσονται όταν οι τεχνολογικές εταιρείες εισάγουν νέα μέτρα προστασίας.

«Τώρα, και οι δύο πλευρές έχουν νέα εργαλεία», είπε ο Parakh σε συνέντευξή του στο CNN. «Το ερώτημα είναι ποιος θα τα χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά; Ποιος θα είναι πιο προληπτικός;».

Πως λειτουργεί η αυξημένη προστασία

Παρότι η Google χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τεχνικές μηχανικής μάθησης για την προστασία των υπηρεσιών της, οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση της γλώσσας και την αναγνώριση προτύπων, επιτρέποντας τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εντοπισμό των απατών.

Στον Chrome, η λειτουργία ασφαλούς περιήγησης με «ενισχυμένη προστασία» επιτρέπει στο μοντέλο Gemini Nano, που εκτελείται στη συσκευή, να σαρώσει μια ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο μόλις την επισκεφθεί ο χρήστης, αναζητώντας πιθανές απειλές. Αυτό έχει σημασία διότι οι επιτήδειοι συχνά παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα των σελίδων τους στους μηχανισμούς σάρωσης της Google απ’ ό,τι στους χρήστες – μια τεχνική που ονομάζεται «cloaking» και η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα.

Επειδή το μοντέλο εκτελείται στη συσκευή του χρήστη, η λειτουργία είναι πιο γρήγορη και διαφυλάσσει καλύτερα την ιδιωτικότητα, όπως εξηγεί η Jasika Bawa, διευθύντρια προϊόντων για τον Chrome.

Όπως και με την υπάρχουσα λειτουργία ασφαλούς περιήγησης του Chrome, αν ο χρήστης προσπαθήσει να επισκεφθεί μια πιθανώς επικίνδυνη ιστοσελίδα, θα εμφανιστεί προειδοποίηση πριν του δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει.

Η τεχνητή νοημοσύνη και στις αναζητήσεις

Η Google χρησιμοποιεί επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ύποπτων αποτελεσμάτων στην Αναζήτηση, αποτρέποντας την εμφάνισή τους ανεξαρτήτως συσκευής. Από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κατά των απατών πριν από τρία χρόνια, η εταιρεία μπλοκάρει πλέον 20 φορές περισσότερες προβληματικές σελίδες.

Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στον καλύτερο εντοπισμό και διαγραφή απατών με ψεύτικες σελίδες ή τηλεφωνικούς αριθμούς «εξυπηρέτησης πελατών» για αεροπορικές εταιρείες, μειώνοντας τέτοιου είδους επιθέσεις στις αναζητήσεις κατά 80%.

Πηγή: economistas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ολοκληρωτική εισβολή στη Γάζα σε λίγες ημέρες ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας: Ποιους θα στείλει το Κρεμλίνο στην Κωνσταντινούπολη