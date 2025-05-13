Συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας: Ποιους θα στείλει το Κρεμλίνο στην Κωνσταντινούπολη

Δύο 24ωρα πριν από την ημέρα που θα μπορούσε να αποδειχτεί ορόσημο για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, το «κλίμα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί… «ομιχλώδες». Την Πέμπτη 15 Μαΐου υποτίθεται πως Κίεβο και Μόσχα θα έχουν στην Κωνσταντινούπολη τις πρώτες άμεσες συνομιλίες. Όμως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο αυτή τη στιγμή – ακόμα και η ίδια η συνάντηση.

Οι δύο πλευρές δηλώνουν πως προετοιμάζονται για τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα παρευρεθεί στην Κωνσταντινούπολη για απευθείας συνομιλίες μόνο εάν σε αυτές συμμετέχει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την πλευρά του το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν ο Ρώσος Πρόεδρος θα ταξιδέψει για τις συνομιλίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πιθανόν να… «περάσει» από την Κωνσταντινούπολη, εάν πρόκειται να συμβεί κάτι σημαντικό. «Δεν ξέρω που θα βρίσκομαι την Πέμπτη. Έχω τόσες πολλές συναντήσεις, αλλά σκεφτόμουν πραγματικά να πάω εκεί (σ.σ. στην Κωνσταντινούπολη). Υπάρχει μια πιθανότητα, υποθέτω, εάν πιστεύω πως μπορεί να συμβούν πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες (Μακρόν, Σταρμερ, Μερτς, Τουσκ), που είδαν το τελεσίγραφό τους για κατάπαυση του πυρός να ακυρώνεται στην πράξη, βρίσκονται σε αναμονή και προετοιμάζονται για πιθανές εξελίξεις. Θεωρητικά, η Ρωσία θα έπρεπε από χτες (Δευτέρα 12/05) να ανακοινώσει 30ημερη κατάπαυση του πυρός, διαφορετικά σήμερα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με νέες σοβαρότερες κυρώσεις.

Τίποτα όμως δεν συνέβη, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αψηφώντας τις απειλές και τα τελεσίγραφα, που αρχικά φάνηκε να έχουν και την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε απευθείας συνομιλίες Κιέβου – Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη. Η πρόταση ενθουσίασε τον πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχτεί την προσφορά των απευθείας διαπραγματεύσεων, ευθυγραμμιζόμενος με τον Ρώσο Πρόεδρο και υποβαθμίζοντας το τελεσίγραφο των ευρωπαίων.

«Θα πάει ή δεν θα πάει» ο Πούτιν στο Κρεμλίνο;

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτές.

«Συνεχίζουμε τις προετοιμασίες. Αυτά προς το παρόν, δεν υπάρχουν περαιτέρω σχόλια», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα. Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να κατονομάσει όσους θα εκπροσωπήσουν τη Ρωσία στις συνομιλίες, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι. Μόλις ο Πρόεδρος το κρίνει απαραίτητο, θα το ανακοινώσουμε».

Τελευταίες διαρροές σε ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πρόκειται να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνάντηση εφόσον έχει γίνει η προετοιμασία και υπάρχει μια βάση συμφωνίας και μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι που φαίνεται πιθανότερο να εκπροσωπήσουν τη Μόσχα στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες ανεπιβεβαίωτες διαρροές, είναι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γιούρι Ουσακόφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν φοβάται να με συναντήσει»

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη πως επιθυμεί να διαπραγματευτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 30 ημερών, πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο – για την ώρα – απορρίπτει και τα δύο. Όπως υποστηρίζει η Μόσχα, η κατάπαυση του πυρός είναι «προσχηματική» και αποσκοπεί μόνο στο να κερδίσει χρόνο ο ουκρανικός στρατός.

Επίσης ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως αμφισβητεί τον ρόλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η θητεία του στην προεδρία της Ουκρανίας έχει λήξει. Από το Κρεμλίνο έχει επισημανθεί μάλιστα πως οποιαδήποτε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να φέρει την υπογραφή μιας ουκρανικής ηγεσίας που θα προκύψει από νέες εκλογές, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί σε ενδεχόμενη αλλαγή στην εξουσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγορεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως «φοβάται» να τον συναντήσει και υποστήριξε πως σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών θα πρέπει να επιβληθούν «σκληρές κυρώσεις» από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αρνητική εξέλιξη, δήλωσε ο Ζελένσκι, θα αποδείκνυε πως η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία.

«Επειδή απολύτως τα πάντα στη Ρωσία εξαρτώνται από τον Πούτιν, ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί μια κατάπαυση του πυρός και να τελειώσει ο πόλεμος είναι οι άμεσες συνομιλίες μαζί του», είπε και πρόσθεσε: «Αν κάνει το βήμα να πει ότι είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, τότε ανοίγει ο δρόμος για να συζητήσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία για τον τερματισμό του πολέμου».

Σχετικά με την παρουσία του στην Τουρκία την Πέμπτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διευκρίνισε ότι πρώτα θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα και έπειτα θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη μόνο εφόσον παραστεί ο Πούτιν.

