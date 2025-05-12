Πιθανή παρουσία Τραμπ στην Τουρκία για τις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Τουρκία την Πέμπτη (15/05), σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο την Δευτέρα (12/05).

“Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα από τη συνάντηση της Πέμπτης στην Τουρκία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας” είπε σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Σκεφτόμουν να πετάξω εκεί. Δεν ξέρω πού θα είμαι την Πέμπτη. Έχω τόσες πολλές συναντήσεις, αλλά σκεφτόμουν πραγματικά να πετάξω εκεί. Υπάρχει μια πιθανότητα, υποθέτω, αν πιστεύω ότι μπορεί να συμβούν πράγματα, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ θα επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ τις επόμενες ημέρες.

