Φαράγγι Σαμαριάς: Οι επισκέπτες θα χρειαστούν απαραίτητο εξοπλισμό για τον βροχερό καιρό

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αύριο Τρίτη 13 Μαϊου 2025 υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών βροχοπτώσεων έως 2,5 mm ή/και μεμονωμένης καταιγίδας στο φαράγγι. και παρακαλούμε όλοι οι επισκέπτες να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και ιδιαίτερα κατάλληλα παπούτσια.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή τους σε αυτόν. Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την ασφάλειά τους. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τυχόν έκτακτες ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις εισόδου και παραμονής εντός του Εθνικού Δρυμού, καθώς και, σε κάθε περίπτωση, με τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών ή των αναδόχων αυτών.

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι από φέτος λειτουργεί εφαρμογή nowcasting,που προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων εντός δύο ωρών, σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία του φαραγγιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μάκης Βορίδης: Αναζητείται χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Ηράκλειο

Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας

Μεσαρά: Θρήνος για τον πασίγνωστο επιχειρηματία που "έσβησε"