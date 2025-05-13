Ολοκληρωτική εισβολή στη Γάζα σε λίγες ημέρες ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Νέες απειλές για μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα απηύθυνε την Τρίτη ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μετά την επιστροφή του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ένταν Αλεξάντερ στο Ισραήλ, έπειτα από 19 μήνες αιχμαλωσίας στην Λωρίδα της Γάζας στα χέρια της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα εισέλθει «με όλη του την ισχύ» στον θύλακα τις προσεχείς ημέρες. Ο Ισραηλινός ηγέτης πρόσθεσε πως «δεν βλέπει κανένα σενάριο στο οποίο το Ισραήλ θα σταματήσει τον πόλεμο», σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουμε τον πόλεμο»

«Τις προσεχείς ημέρες, θα εισέλθουμε με όλη μας την ισχύ για να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση και να νικήσουμε την Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου χθες κατά την διάρκεια συνάντησής του με ισραηλινούς εφέδρους. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουμε τον πόλεμο» τόνισε ακόμα. Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης κατά την ίδια συνάντηση ότι οι υπηρεσίες του ασχολούνται αυτήν την στιγμή με την εξεύρεση χωρών έτοιμων να δεχθούν, Παλαιστίνιους που θα εγκαταλείψουν την Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε εγκαταστήσει επί τόπου διοικητική υπηρεσία που θα τους επιτρέψει να φύγουν, αλλά το πρόβλημα από την πλευρά μας συμπυκνώνεται σε ένα και μοναδικό πράγμα: χρειαζόμαστε χώρες έτοιμες να τους υποδεχθούν. Επ’ αυτού εργαζόμαστε αυτήν την στιγμή», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του. «Αν τους προσφέρουμε την δυνατότητα να φύγουν, σας το λέω, περισσότερο από το 50% θα φύγουν. Και ακόμη περισσότεροι πιστεύω», είπε ο Νετανιάχου.

Israel will soon launch a full-force operation to crush Hamas - Netanyahu pic.twitter.com/56dIstDjnH — Energy Headline News (@OilHeadlineNews) May 13, 2025

Νωρίτερα την Τρίτη πάντως το Ισραήλ επιδόθηκε σε «δύναμη ισχύος» εξαπολύοντας μπαράζ βομβαρδισμών με στόχο το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο δημοσιογράφος Χασάν Εσλάιχ ο οποίος είχε ξαναγίνει στόχος του ισραηλινού στρατού, καθώς τον κατηγορούν πως είναι «τρομοκράτης της Χαμάς».

Εν τω μεταξύ λίγο πριν την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Μέση Ανατολή, άλλη μια διαρροή, αυτή τη φορά από τον ισραηλινό Τύπο, επαληθεύει τις πληροφορίες για τεταμένες σχέσεις των διαχρονικά ισχυρών συμμάχων, Τραμπ και Νετανιάχου. Η εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι οι στρατηγικοί προσανατολισμοί του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αρχίσει να αποκρυσταλλώνονται ξεκάθαρα έξι μήνες μετά τη νίκη του στις εκλογές, υποδεικνύοντας ότι «προτιμά να κάνει συμφωνίες και διπλωματικούς διακανονισμούς» από «τη διεξαγωγή νέων πολέμων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο Ιράν για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας

Κρήτη: Νεκρός νέος άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του