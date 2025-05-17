Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας γάμος δεν θα κρατήσει

Ακόμα κι αν αυτή είναι η εντύπωσή μας, δεν παντρεύονται όλοι οι άνθρωποι με στόχο το «για πάντα». Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιοι που απλώς οργανώνουν έναν γάμο σκεπτόμενοι μόνο την εκδήλωση και όχι το μετά. Άνθρωποι δηλαδή που δεν βλέπουν τον γάμο σαν μία δέσμευση για τη μετέπειτα κοινή τους ζωή.

Μπορούμε άραγε να ξέρουμε πώς θα πάει ένας γάμος πριν καν τελεστεί; Σύμφωνα με τους ειδικούς των γάμων, όπως είναι οι φωτογράφοι, οι διοργανωτές, οι ανθοπώλες κ.ά., υπάρχουν σχετικά σημάδια. Φαίνεται δηλαδή ότι πίσω από το ρομαντικό πέπλο της προετοιμασίας και της τέλεσης ενός γάμου μπορεί να κρύβεται μια απλή αλήθεια, που είτε δείχνει την αντανάκλαση της αγάπης ενός ζευγαριού είτε, αντίθετα, προειδοποιητικά σημάδια για ένα κακό μέλλον.

Αν μια φωτογραφία μπορεί να πει χίλιες λέξεις, η φωτογραφική αποτύπωση – ή μη – ενός βλέμματος ανάμεσα στο ζευγάρι τη μέρα του γάμου του λέει πολύ περισσότερα, εξηγούν αυτοί που ξέρουν.

Τι δείχνει η πρόταση γάμου

Μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, αλλά άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τη διοργάνωση προτάσεων γάμου εξηγούν ότι από την πρόταση γάμου ήδη είναι πολύ πιθανό να είναι προφανές το αν μια σχέση θα κρατήσει ή όχι. Γιατί;

Μερικοί άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν πρόταση γάμου μόνο και μόνο επειδή έχουν πειστεί για διάφορους λόγους ότι έτσι θα έπρεπε (π.χ. επειδή η σχέση έχει κρατήσει πολλά χρόνια, επειδή είναι σε ηλικία γάμου κ.ά.). Δεν είναι δύσκολο για κάποιον τρίτο – ειδικά αν έχει σχετική εμπειρία – να δει την έλλειψη ενθουσιασμού ή πρόθεσης για δέσμευση από την πλευρά του γαμπρού, από τη στιγμή που κάνει την πρόταση ακόμα. Αλλά δεν είναι μόνο η έλλειψη ενθουσιασμού ή ειλικρινούς πρόθεσης στην πρόταση γάμου που είναι προειδοποιητικό σημάδι.

Είναι και η περίπτωση ενός γαμπρού – είτε επειδή το ζευγάρι δεν γνωρίζεται αρκετά καλά, είτε επειδή εκείνος είναι αδιάφορος – που δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να αρέσει στη μελλοντική νύφη ώστε να σχεδιάσει μία ωραία πρόταση για εκείνη. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι – εκτός από τους αδιάφορους γαμπρούς – υπάρχουν και οι άντρες που δυσκολεύονται μόνο και μόνο επειδή δεν είναι ρομαντικοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αδιάφοροι.

Η ιδανική πρόταση

Ιδανική πρόταση δεν υπάρχει, αλλά οι διοργανωτές εξηγούν ότι μία πρόταση γάμου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με γνώμονα τις επιθυμίες και των δύο συντρόφων και να ταιριάζει με τη σχέση και τη ζωή του ζευγαριού μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επίσης, οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν συναντάνε γαμπρούς που είναι πολύ ανήσυχοι και αγχώδεις αν θα αρέσει στη μέλλουσα νύφη η πρόταση, βλέπουν καλά σημάδια για την προοπτική αυτής της σχέσης.

Η αντίδραση της νύφης

Μπορεί να μας φαίνεται περίεργο εκ πρώτης όψεως, αλλά και η αντίδραση της νύφης στην πρόταση παίζει τον ρόλο της. Υπάρχουν κάποιες που – παρά το αναμενόμενο – αντιδρούν με σιωπή και αμηχανία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι τόσο ενθουσιασμένες με την προοπτική ενός γάμου γενικά, ή ενός γάμου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Η νύφη που έχει εμμονή με την προετοιμασία

Συνήθως, οι άνθρωποι που έχουν άγχος για τη διαδικασία της προετοιμασίας του γάμου τους τείνουν να χαλαρώνουν αμέσως μόλις συναντήσουν τον μέλλοντα σύζυγό τους στην εκκλησία ή στο δημαρχείο.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που συνεχίζουν να είναι σε τρομερή ένταση, να ασχολούνται περισσότερο με τις εντυπώσεις και το φαίνεσθαι, παρά με την ίδια την τελετή και το γεγονός ότι θα μπορούσαν να την ευχαριστηθούν και να την απολαύσουν. Συχνά παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί τείνουν να πίνουν αρκετά (πριν ακόμη ξεκινήσει το «μυστήριο») ή και να εκνευρίζονται και να ξεσπάνε για διάφορες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της τελετής ή του πάρτι στη συνέχεια.

Δυστυχώς, υπάρχει συχνά μία σύνδεση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι ή μία νύφη που παθαίνει εμμονή με τη διοργάνωση του γάμου και στη συνέχεια με ένα καθόλου ευτυχισμένο παντρεμένο ζευγάρι. Μάλιστα, πολλές φορές τα μέλη τέτοιων ζευγαριών παραδέχονται ότι η εμμονή τους με την προετοιμασία του γάμου τους κάνει να βάζουν στην άκρη και να καταπιέζουν φωνές αμφιβολίας και δισταγμού για το επικείμενο μεγάλο βήμα που ετοιμάζονται να κάνουν.

Ο γαμπρός που θέλει να τελειώνει

Αν και οι άντρες συχνά δεν θεωρούνται τόσο συναισθηματικοί, εκδηλωτικοί ή και χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια του γάμου, της δεξίωσης και των φωτογραφιών ή των χαιρετισμών, υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται ότι βαριούνται πολύ και ανυπομονούν να τελειώσει η όλη διαδικασία. Όταν το ένα μέλος του ζευγαριού ενδιαφέρεται πραγματικά ενώ το άλλο φαίνεται τελείως αδιάφορο, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Όταν όλα γίνονται για το πάρτι

Δεν είναι απίθανο ένα ζευγάρι που είναι μαζί αρκετά χρόνια, έχει κοινούς φίλους, μεγάλη παρέα, βγαίνουν όλοι και περνάνε καλά να αποφασίσει να προχωρήσει σε έναν γάμο την εποχή που παντρεύονται και όλοι τους οι φίλοι. Είναι όμως πάντα η πραγματική τους επιθυμία; Το κάνουν επειδή το θέλουν οι ίδιοι, ή επειδή έτσι παρασύρονται από τους γύρω τους; Επειδή πρέπει να κάνουν ό,τι περιμένουν οι οικογένειες, οι φίλοι και συγγενείς από αυτούς;

