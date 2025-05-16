Τελικά βοηθά το σεξ όταν μοιραζόμαστε τις δουλειές του σπιτιού;

Αν μοιράζεστε τις δουλειές του σπιτιού με τον σύντροφό σας, ίσως έχετε ακούσει περισσότερες από μία φορές ότι είστε «τυχερή», μιας και ακόμα και σήμερα τα αυτονόητα προκαλούν έκπληξη… Έχει κάποια σύνδεση αυτή η δίκαιη μοιρασιά με τη συχνότητα του σεξ στη σχέση;

Ξεκινώντας από την ακαταστασία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Social Psychology Bulletin, σκοτώνει το σεξ. «Ένας ανοργάνωτος χώρος μπορεί να προκαλέσει άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη λίμπιντο», επισημαίνει η ερευνητική ομάδα.

Ως προς τη σεξουαλική σπίθα ειδικά των γυναικών, ερευνητές από το Swinburne University of Technology της Μελβούρνης σημειώνουν ότι «εκτοξεύεται» όταν οι άνδρες συμμερίζονται τα σωματικά και πνευματικά οικογενειακά βάρη του νοικοκυριού.

Ωστόσο, πρακτικά, πόσο διεγερτικό μπορεί να είναι το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον να καθαρίζει την τουαλέτα ή τα κολλώδη υπολείμματα φαγητού από τα τραπέζια και τους πάγκους…;

Δουλειές του σπιτιού και σεξ: Μια αιτιακή σχέση;

Η άδικη κατανομή των εργασιών του σπιτιού μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία, αυξάνοντας την συναισθηματική εξάντληση και εντείνοντας συμπτώματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη και το στρες που μπορεί να μειώσουν την σεξουαλική επιθυμία και να προκαλέσουν σεξουαλική δυσλειτουργία.

Η αντίθετη κατάσταση ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα πως αυξάνει τη σεξουαλική διάθεση γενικότερα. Χαρακτηριστικά, έρευνα αποκάλυψε ότι σε σχέσεις στις οποίες οι άνδρες έκαναν περισσότερες θεωρητικά «γυναικείες» δουλειές (μαγείρεμα, καθαριότητα, πλυντήρια), είχαν 1,5 λιγότερες σεξουαλικές επαφές τον μήνα σε σύγκριση με τα ζευγάρια που μοίραζαν τις δουλειές σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τις δυνάμεις και τη διαθεσιμότητα των συντρόφων.

Η πολυπλοκότητα της επιθυμίας

Η σεξουαλική επιθυμία ίσως δεν κοιτά αν τα ρούχα είναι διπλωμένα ή αν το χαρτί υγείας έχει αντικατασταθεί. Όταν τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σεξ, είναι πιθανό τα προβλήματα αυτά να συνδέονται με πολλά ζητήματα, όχι μόνο με ένα. Μπορεί να είναι η άδικη κατανομή των δουλειών. Μπορεί επίσης να είναι οι υπερβολικές ώρες εργασίας, η έλλειψη συναισθηματικής οικειότητας ή σύνδεσης, ορμονικά θέματα, σεξουαλικός πόνος ή δυσλειτουργία, υγειονομικά ή ψυχολογικά αίτια, ακόμα και αμηχανία γύρω από το σεξ κ.λπ.. Το ότι η κακή σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού οφείλεται μόνο σε μια άδικη κατανομή των δουλειών είναι πιθανώς μια υπερβολική απλοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι το να αναλάβει κάποιος το πλύσιμο των ρούχων από σήμερα, πιθανότατα δεν θα διορθώσει το πρόβλημα. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά μάλλον δεν θα το λύσει αφού η πραγματική οικειότητα και πιο συχνό σεξ απαιτούν περισσότερα από μια καλά διπλωμένη στοίβα ρούχων.

Ύστερα, ούτε οι καθημερινές υποχρεώσεις ούτε το σεξ είναι ωφέλιμο να μπαίνουν σε μια λογική ανταλλαγής, του στιλ: «θα πλύνω τα πιάτα για να κάνουμε σεξ αργότερα». Οι δουλειές του σπιτιού πρέπει πάντα να γίνονται. Είναι ένα αναγκαίο και καθημερινό κακό. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν οι σύντροφοι συμφωνούσαν και δεσμεύονταν να συνεργαστούν, αντί κάποιος να περιμένει να «ανταμείβεται» για ό,τι κάνει.

Πηγή: vita.gr

