Τα είδη που χρειάζεσαι για να οργανώσεις καλά το γραφείο σου!

Η οργάνωση γραφείου ξεκινάει με τη σωστή επιλογή στα είδη γραφείου. Κι ενώ υπάρχουν άπειρα πραγματάκια εκεί έξω, κάποια από αυτά είναι τα βασικά – τα απαραίτητα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

Χαρτί εκτύπωσης – το πιο απλό αλλά τόσο απαραίτητο

Μπορεί να ζούμε στην εποχή του digital everything, αλλά το χαρτί εκτύπωσης παραμένει βασικό εργαλείο. Είτε για να τυπώσεις έγγραφα, σημειώσεις, συμβάσεις ή απλώς έναν οδηγό για κάτι που δεν θες να διαβάζεις στην οθόνη, το να έχεις ένα καλό στοκ από Α4 χαρτιά σου λύνει τα χέρια.

Η απόλυτη «value for money» επιλογή χαρτιού είναι εδώ για κάθε χρήση. Συμβατό τόσο με inkjet printers, όσο και laser printers, το Πλαίσιο προσφέρει ένα εξαιρετικά λείο χαρτί που εξυπηρετεί όλα τα είδη εκτυπώσεων, ενώ είναι κατάλληλο και για χειρόγραφες σημειώσεις, αφού δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Συσκευασμένο σε πακέτο φιλοτεχνημένο από τον διάσημο Έλληνα ζωγράφο, Δ. ΜΥΤΑΡΑ.

Αρχειοθέτηση: φάκελοι, ντοσιέ και κλασέρ

Το να έχεις στοίβες από χαρτιά δεξιά κι αριστερά είναι συνταγή για πανικό. Η λύση είναι μία: αρχειοθέτηση. Ένας καλός φάκελος με λάστιχο ή κουμπί για κάθε θεματική (λογιστικά, επαγγελματικά, προσωπικά) μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Κλασέρ με διαχωριστικά ή ντοσιέ με θήκες είναι ιδανικά για υλικό που θες να έχεις ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο. Μπορείς να το πας και ένα βήμα παραπέρα και να χρωματίσεις τη ζωή σου – κυριολεκτικά. Διαφορετικό χρώμα για κάθε θέμα ή project και θα τα βρίσκεις όλα με μια ματιά.

Συγκέντρωσε έγγραφα και σημειώσεις με το Skag Κλασέρ από Χαρτόνι με πλαστική επένδυση 8/32, που συγκρατεί έως και 750 φύλλα Α4 και διαθέτει μεταλλική ακμή στη βάση του για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση. Διατίθεται σε 14 μοναδικά χρώματα!

Γραφική ύλη – γιατί όλα ξεκινούν από το σωστό στυλό

Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά ένα καλό στυλό ή μηχανικό μολύβι κάνει όλη τη διαφορά. Γράφει απαλά, δεν λερώνει, δεν κολλάει. Μαζί με αυτά, χρειάζεσαι και άλλα: μαρκαδόρους επισήμανσης (highlighters) για να ξεχωρίζεις τα σημαντικά, διορθωτικά για τα λάθη της στιγμής και σημειωματάκια post-it για εκείνες τις μικρές υπενθυμίσεις. Η γραφική ύλη είναι σαν τα καρυκεύματα στην κουζίνα: μικρά πράγματα που όμως κάνουν το αποτέλεσμα να απογειώνεται.

Το Pilot Hi-Techpoint εξασφαλίζει συνεχή γραφή με πάχος 0.3mm χωρίς κενά, καθώς διαθέτει εργονομικό στέλεχος που λεπταίνει σταδιακά προς τη βάση, με αποτέλεσμα τα δαχτυλά σας να απολαμβάνουν φυσικό κράτημα. Διαθέτει μύτη πάχους 0.5mm η οποία σχηματίζει τέλειες και ακριβείς γραμμές πάχους 0.3mm.

Τετράδια και μπλοκ – για σημειώσεις που αξίζουν

Όσο digital κι αν γίνουμε, τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του να γράφεις σε ένα καλό τετράδιο ή μπλοκ. Είτε κρατάς σημειώσεις, είτε γράφεις ιδέες, είτε φτιάχνεις λίστες, ένα μπλοκάκι με καλή ποιότητα χαρτιού και ωραίο layout κάνει τη διαδικασία πιο ευχάριστη. Σκέψου το σαν το προσωπικό σου χώρο οργάνωσης μέσα στο γραφείο.

Μπλοκ από υψηλής ποιότητας χαρτί που επιτρέπει την ομαλή και εύκολη γραφή με οποιοδήποτε στυλό αλλά και πένα. Διαθέτει διακριτική γραμμή περιθωρίου, που δεν περιορίζει την έκταση του κειμένου και προσφέρεται για συμπλήρωση τίτλων, σύντομων σημειώσεων και διορθώσεων.







Κουτιά αποθήκευσης – κρύβουν το χάος με στιλ

Για όλα αυτά που δεν θες να φαίνονται αλλά χρειάζεσαι, τα κουτιά είναι σωτήρια. Υπάρχουν πλέον κουτιά σε κάθε μέγεθος και σχέδιο – από κλασικά χάρτινα μέχρι υφασμάτινα με καπάκι – που όχι μόνο οργανώνουν τα μικροπράγματα, αλλά διακοσμούν και τον χώρο. Τοποθέτησε μέσα καλώδια, παλιούς φακέλους, ή σπάνια χρησιμοποιούμενα είδη και… ξέχνα τα μέχρι να τα χρειαστείς.

Με διαστάσεις 16,5×15,5x6cm το κουτί οργάνωσης της @Work θα χωρέσει όλα τα μικροαντικείμενά σου. Επιπλέον το διάφανο λευκό πλαστικό σου επιτρέπει να δεις με μια ματιά αν το κουτί έχει χώρο ή αν έχει γεμίσει.

Θήκες περιοδικών – ιδανικές για καταλόγους, σημειώσεις & έντυπα

Αν έχεις περιοδικά, έντυπα, διαφημιστικά φυλλάδια ή απλώς παλιά τετράδια και σημειώσεις που δεν θες να πετάξεις, οι θήκες περιοδικών είναι ό,τι πρέπει. Στέκονται κάθετα, καταλαμβάνουν λίγο χώρο και σου επιτρέπουν να ξεφυλλίζεις τα περιεχόμενα χωρίς να τα βγάζεις όλα. Μπορείς να τις τοποθετήσεις σε ράφι ή ακόμα και πάνω στο γραφείο για πιο άμεση πρόσβαση.

Πρωτότυπα σχεδιασμένη χάρτινη θήκη από ανακυκλωμένο χαρτόνι για την οργάνωση και αποθήκευση των περιοδικών και εγγράφων σου, μεγέθους Α4. Είναι εύκολη στη συναρμολόγησή της και ιδιαίτερα ανθεκτική.

Πίνακες ανακοινώσεων – γιατί το οπτικό βοηθάει

Είτε προτιμάς φελλό είτε μαγνητικό, ένας πίνακας ανακοινώσεων είναι ο ιδανικός τρόπος να κρατάς μπροστά σου όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις. Καρφιτσώνεις λίστες, υπενθυμίσεις, deadlines, ακόμη και έμπνευση για τη μέρα. Είναι πρακτικός και προσθέτει έναν πιο «ζωντανό» χαρακτήρα στο γραφείο σου.

Πίνακας ανακοινώσεων διπλής όψης διαστάσεων 60x90cm. Κατάλληλος για χρήση στο σπίτι και στο γραφείο. Διαθέτει υφασμάτινη τσόχα μεγάλης ανθεκτικότητας και ξύλινο περίβλημα.

Πηγή: newsbeast.gr

