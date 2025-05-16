Πέτρος Λαγούτης: "Eίχα ενστάσεις για το Big Brother, αλλά με έπεισαν"

O Πέτρος Λαγούτης βρέθηκε στο Στούντιο 4 και μίλησε για την απρόσμενη πρόταση να αναλάβει το Big Borther, τις ενστάσεις που είχε αρχικά, αλλά και τις προϋποθέσεις με τις οποίες τελικά είπε το «ναι».

«Με πήρε η Άλκηστις Μαραγκουδάκη τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει να μου κάνει μια πρόταση. Κατάλαβα ότι δεν ήταν για σίριαλ. Ο μεγάλος μου γιος και η Μάρθα μου είπαν ότι ίσως πρόκειται για το Big Brother. Προβληματίστηκα αρκετά. Πήγα στο ραντεβού και μόλις μου είπαν για τι πρόκειται, γούρλωσα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμένα με ενδιέφερε χρόνια η παρουσίαση, αλλά είχα κάποιες ενστάσεις για το Big Brother. Με άκουσαν, με διαβεβαίωσαν ότι παγκοσμίως προσπαθούν να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα. Με έπεισαν με αυτά που μου είπαν, φυσικά τα βρήκαμε και στο οικονομικό», εξήγησε.







Επιπλέον, ανέφερε πως προσπάθησε να μετατρέψει τον προβληματισμό του σε δημιουργική πρόκληση. «Σκέφτηκα ότι το πρόβλημα πρέπει να το γυρίσω σε ευκαιρία. Να αισθάνεσαι ότι δεν χάνεις τον εαυτό σου, ότι δεν προδίδεις το κοινό σου και νομίζω ότι καλά το πάω. Δεν μου αρέσουν τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το θεωρώ επικίνδυνο να ασχοληθείς με τα σχόλια του κόσμου. Ήμουν προετοιμασμένος για την κριτική. Άκουσα παλαιότερους παρουσιαστές του Big Brother να λένε ότι δεν το έβλεπαν, αυτό είναι αδιανόητο», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Oικονομάκου: "Δεν με απασχολεί ο γάμος, δεν σημαίνει κάτι παραπάνω σε μια σχέση"