Oικονομάκου: "Δεν με απασχολεί ο γάμος, δεν σημαίνει κάτι παραπάνω σε μια σχέση"

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε στις φήμες που την θέλουν να παντρεύεται τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα.

«Δεν με απασχολεί ο γάμος, δεν είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου σαν προτεραιότητα ή ότι σημαίνει κάτι παραπάνω σε μια σχέση που επί της ουσίας έχει αυτή τη δυναμική, οπότε θα δούμε», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί που γράφονται πράγματα για εμένα, το έχω αποδεχτεί. Ξέρω ότι ζούμε στην Ελλάδα, οι περισσότερες εκπομπές χρειάζονται κάποια θέματα, τα περισσότερα site επίσης κάτι πρέπει να γράψουν, για κάποιους λόγους, κάποιες περιόδους βρίσκεσαι παραπάνω στο επίκεντρο και σε άλλες λιγότερο, οπότε κάποιο άνθρωποι βάλλονται πιο πολύ από όλο αυτό. Ευτυχώς υπάρχει ένας σεβασμός από τους δημοσιογράφους προς εμένα, δεν γράφουν κακά πράγματα. Ωραίο είναι αυτό που γράφουν ότι θα παντρευτώ, δεν είναι κακό», συμπλήρωσε.

