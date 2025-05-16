Αλέξης Καλοκαιρινός: Χρειαζόμαστε συλλειτουργία και διαλειτουργικότητα σε ένα αποσαφηνισμένο περιβάλλον (video)

Στο σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και στον τρόπο με τον οποίο βελτιώνει την κοινωνική αποδοτικότητα του Δήμου Ηρακλείου, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του ΟΕΥ ως εργαλείο, υπενθύμισε ότι είναι η δεύτερη τροποποίηση που έγινε από την Δημοτική Αρχή δεδομένου ότι είχε προηγηθεί αυτή της ενσωμάτωσης των νομικών προσώπων της ΔΗΚΕΗ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ η οποία κατέληξε τον Αύγουστο του 2024 και τόνισε: «Παρουσιάζουμε αυτό το πλήρες σχέδιο το οποίο αποβλέπει στην αναδιάρθρωση του Δήμου έτσι ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του. Κρίναμε ότι αυτό το σχέδιο, ακριβώς επειδή είναι εκτενές και πολύ αναλυτικό, θα πρέπει να μελετηθεί και αν και δεν υπάρχει η πρόβλεψη και η υποχρέωση για τη διαβούλευση εμείς θα το κάνουμε. Δίνουμε τη δυνατότητα για την υποβολή παρατηρήσεων μέσα σε ένα δεκαήμερο, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση στις αρχές του Ιουνίου να έχει ψηφιστεί από τα Δημοτικά μας Όργανα και να προχωρήσει στις κατάλληλες εγκρίσεις και να ξεκινήσει η εφαρμογή του».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε το κεντρικό στοιχείο του ΟΕΥ που έχει να κάνει με την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου «που μόνο ως κοινωνική αποδοτικότητα μπορεί να νοηθεί, δηλαδή ως απόδοση στους ανθρώπους, στην ανθρώπινη κοινότητα» και τόνισε ότι για να γίνει αυτό: «Πρέπει το εσωτερικό περιβάλλον να είναι κατάλληλο. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις στους εργαζομένους για την απόδοση και αυτό είναι κάτι το οποίο φροντίσαμε ιδιαιτέρως. Δηλαδή έχουμε ιδιαίτερη μέριμνα για τους εργαζομένους». Ανέφερε επίσης ότι μέσω του νέου ΟΕΥ αντιστοιχούνται τα φυσικά αντικείμενα σε υπηρεσιακές μονάδες με στόχο την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια, στη βάση της ιεράρχησης την οποία πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή στην διαβούλευση της με το Δημοτικό Συμβούλιο και με την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός σε βελτιώσεις όπως είναι ο διαχωρισμός ετερόκλητων Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και στη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Ανάδειξης και Προστασίας των Ενετικών Τειχών και της Παλιάς Πόλης, επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή δεν παρακολουθεί απλώς τα δεδομένα, αλλά τα δημιουργεί και κατέληξε: «Χρειαζόμαστε την συλλειτουργία, χρειαζόμαστε τη διαλειτουργικότητα, χρειαζόμαστε όμως αυτό να γίνεται σε ένα αποσαφηνισμένο περιβάλλον, με μέριμνα για τους ίδιους τους εργαζόμενους, για τις εργασιακές συνθήκες και βεβαίως με πρόνοιες θέσεων έτσι ώστε η στελέχωση του οργανισμού να είναι η κατάλληλη για να επιτελέσει αυτό το τόσο πολυσχιδές και τόσο δύσκολο έργο το οποίο έχει».

Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά την Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη, την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, τα στελέχη του Δήμου Κατερίνα Δεσποτάκη, Δέσποινα Καραμπατζάκη και Κατερίνα Καλλέργη για την συνεισφορά τους στην κατάρτιση του ΟΕΥ, καθώς και το σύνολο των Αντιδημάρχων και των Διευθυντών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου για την συμβολή τους.

Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη από την πλευρά της, αναφέρθηκε στα οφέλη από την υπαγωγή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και στα νέα γραφεία που δημιουργούνται, λέγοντας: «Δημιουργούνται τρία κοινοτικά γραφεία που αφορούν τις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Σύλλα, Κυπαρισσιού και Κάτω Ασιτών. Εκεί δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να έχουν δίπλα τους ένα υπάλληλο που μπορεί να διεκπεραιώνει κάποιες από τις υποθέσεις τους, χωρίς να χρειάζεται να κατέβουν στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου». Τόνισε επίσης ότι ήταν μεγάλη η προσπάθεια για να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, προσπάθεια που έγινε από όλες τις Διευθύνσεις, τους Διευθυντές και τους Αντιδημάρχους, έτσι ώστε με τον νέο ΟΕΥ να αποφεύγονται αυτές οι αλληλεπιδράσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες μεταξύ Τμημάτων και μεταξύ Διευθύνσεων.

Η Γιάννα Καλονάκη επεσήμανε επίσης και το ότι αναφορικά με τους εργαζομένους, έχει γίνει πρόβλεψη τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία και ευχήθηκε να αποδοθεί και από την Πολιτεία στον Δήμο το απαραίτητο προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι το τελικό σχέδιο του νέου ΟΕΥ έχει αποσταλεί από τη Δημοτική Αρχή στις Δημοτικές Παρατάξεις και τους Συλλόγους των εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου, ανοίγοντας ένα ακόμη βήμα διαλόγου πριν από την εισαγωγή του προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

