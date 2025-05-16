Κληρονομιές: Αντιμέτωποι εκτός από χρέη και με φορολογικά βάρη οι πολίτες, τι να προσέξετε

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται, κατά πληροφορίες, να τεθεί σε λειτουργία μια νέα ψηφιακή υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει ως στόχο την άμεση και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των φορολογουμένων που αποκτούν κληρονομιά.







Η καινοτόμος αυτή υπηρεσία θα ειδοποιεί τους κληρονόμους για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον θάνατο συγγενικού ή προσφιλούς τους προσώπου, με στόχο την αποφυγή προστίμων, προσαυξήσεων και εμπλοκών με τις φορολογικές αρχές.







Η διαδικασία θα ενεργοποιείται αμέσως μόλις ενημερωθεί το Φορολογικό Μητρώο από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογικές αρχές θα αποστέλλουν εγκαίρως ενημερώσεις στους κληρονόμους, απαλλάσσοντάς τους από τη διαδικασία προσκόμισης σχετικής δήλωσης στις ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΔΕ και αποτρέποντας μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμότητες του θανόντος.

Κληρονομιές: Αντιμέτωποι με χρέη και φορολογικά βάρη - Τι να προσέξετε

Φαίνεται πως όλο και περισσότεροι κληρονόμοι αποφασίζουν να αποποιηθούν τις κληρονομιές, γιατί πέρα από χρέη συνοδεύονται και από φορολογικά βάρη.







Όταν κάποιος αποβιώσει, ο κληρονομών έχει περιθώριο 4 μήνες για να κάνει αποποίηση ή να την δεχθεί. Αφού περάσει το 4μηνο και δεν έχει γίνει δήλωση αποποίησης, αυτόματα την αποδέχεται.







Αν αυτός που κληρονομεί ήταν στο εξωτερικό ή μένει εκεί, το διάστημα είναι 12 μήνες από την αποποίηση ή αποδοχή.





Αποποίηση κληρονομίας ή αντιμέτωποι με… ξεχασμένα χρέη;

– Η προθεσμία αποποίησης είναι 4 μήνες από το θάνατο του κληρονομούμενου







– Σε περίπτωση που δεν γίνει αποποίηση τότε σημαίνει ότι την αποδέχεται σιωπηρώς







– Η προθεσμία για κατοίκους εξωτερικού είναι 12 μήνες







– Η ημερομηνία επαγωγής κληρονομιάς λαμβάνεται γνώση εφόσον αποδειχθεί







– Δεν μπορεί να γίνει αποδοχή για μέρος της κληρονομιάς





– Δεν μπορεί αρχικά να δηλώσει αποδοχή και στη συνέχεια να κάνει αποποίηση





Πραγματικό παράδειγμα

Ιδιοκτήτης ενός ΙΧ απεβίωσε, ενώ δεν είχε κοντινούς συγγενείς, ο πιο κοντινός συγγενής ήταν ένας ξάδερφός του.







Ο κληρονόμος δεν έκανε αποποίηση με αποτέλεσμα να αποδεχθεί το ΙΧ εν αγνοία του.







Μετά από κάποια χρόνια (έως και 20-30) όταν χρειάστηκε φορολογική ενημερότητα διαπίστωσε ότι τα τέλη κυκλοφορίας του ΙΧ είχαν βεβαιωθεί στον ίδιο.

