Ακίνητα: Πάνω από 777 δισ. ευρώ η περιουσία των Ελλήνων - Στην 3η θέση η Κρήτη

Στα 777,85 δισ. ευρώ ανήλθε το 2025 η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Σε σχέση με το 2024, η αύξηση ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ ή 0,77%, ποσοστό που αποτυπώνει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια.







Ο συνολικός φόρος που καταλογίστηκε μέσω της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το 2025 διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1,738 δισ. ευρώ προέρχονται από περίπου 6.165.000 φυσικά πρόσωπα, ενώ άλλα 565 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν από 71.000 νομικά πρόσωπα.







Όπως και σε όλες τις προηγούμενες χρονιές, η Αττική κυριαρχεί απόλυτα στον χάρτη της ακίνητης περιουσίας. Η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής έφτασε τα 410,97 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας της χώρας. Το ποσό του ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί στα ακίνητα αυτά ανέρχεται στα 1,218 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 53% της συνολικής βεβαίωσης.







Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με αξία 101,9 δισ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 42,1 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, η Δυτική Μακεδονία (10,2 δισ. ευρώ), το Βόρειο Αιγαίο (11,4 δισ.) και η Ήπειρος (17,8 δισ.) κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις, με τις χαμηλότερες συγκεντρωμένες αξίες.







Η κατανομή της αξίας ανά περιφέρεια δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς, αν και καταγράφονται μικρές αυξήσεις σχεδόν στο σύνολο των περιοχών. Η Στερεά Ελλάδα αποτέλεσε την εξαίρεση, καθώς ήταν η μόνη περιφέρεια που εμφάνισε πτώση της συνολικής ακίνητης αξίας, χάνοντας περίπου 180 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο αριθμό σημειώθηκε στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,74 δισ. ευρώ, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή παρουσίασε η Δυτική Ελλάδα, με ετήσια άνοδο 2,1%.







Το μοναδικό ενεργό μέτρο που προσέφερε φέτος κάποια φορολογική ελάφρυνση στους ιδιοκτήτες ήταν η έκπτωση για ασφαλισμένες κατοικίες. Το μέτρο αυτό αξιοποιήθηκε από 359.434 φορολογούμενους, οι οποίοι είδαν μείωση στον τελικό ΕΝΦΙΑ. Το συνολικό ύψος της ελάφρυνσης διαμορφώθηκε στα 21 εκατ. ευρώ, με το μέσο όφελος ανά δικαιούχο να ανέρχεται στα 59 ευρώ.

πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή (φωτογραφίες)

Ηράκλειο: «Σαφάρι» κλήσεων στους πεζόδρομους για παράνομη στάθμευση