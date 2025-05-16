Δώρο Πάσχα: Πόσοι εργαζόμενοι το έλαβαν ύστερα από καταγγελίες

Συνολικά 408 επιχειρήσεις καταγγέλθηκαν φέτος για τη μη καταβολή Δώρου Πάσχα σε 7.692 εργαζόμενους, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση της η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, οι 190 από αυτές επέδειξαν συμμόρφωση, οπότε σε 1.498 εργαζόμενους καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα, συνολικού ποσού 459.827 ευρώ.

Σε 27 περιπτώσεις, εργαζόμενων που προσέφυγαν στις οικείες Επιθεωρήσεις, υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες διαβιβάστηκαν στα Αστυνομικά Τμήματα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Περαιτέρω, επιβλήθηκαν πρόστιμα 28.600 ευρώ.

Σε 118 περιπτώσεις έχει οριστεί η διενέργεια εργατικής διαφοράς, ενώ 58 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

