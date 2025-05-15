ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για μη πληρωμή τελών ΙΧ με σάρωμα στις πινακίδες

Εφοριακούς και τελωνειακούς σε ρόλους φορο-τροχονόμων και τους ιδιώτες παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων σε ρόλους... πληροφοριοδοτών θα επιστρατεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να εντοπίσει τους κατόχους αυτοκινήτων και δικύκλων που κυκλοφορούν κανονικά τα οχήματά τους, ενώ τα έχουν δηλώσει σε ακινησία, μόνο και μόνο για να αποφύγουν την πληρωμή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

«Καμπάνες»

Στόχος είναι να επιβάλλονται με ταχύτατες διαδικασίες ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων – με σάρωση πινακίδων μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ και με φωτογραφίσεις διερχόμενων οχημάτων στα διόδια – τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία τέλη κυκλοφορίας, προσαυξήσεις και πρόστιμα των 10.000 έως 30.000 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν τα οχήματά τους ενώ τα έχουν δηλώσει σε ακινησία.

Το… δίχτυ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Α.1066/2025 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα, οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των παρανόμων κυκλοφορούντων οχημάτων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και κυρώσεων θα γίνονται με τους εξής δύο εναλλακτικούς τρόπους:

1. Σάρωμα πινακίδων στους δρόμους από συνεργεία εφοριακών και τελωνειακών: Συνεργεία εφοριακών και τελωνειακών θα διενεργούν ελέγχους, εν είδει τροχονόμων, σε δρόμους και χώρους στάθμευσης, μέσω σάρωσης πινακίδων από εφαρμογή που θα υπάρχει στα υπηρεσιακά τους κινητά τηλέφωνα και μέσω αυτόματων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, για τον εντοπισμό όσων κυκλοφορούν κανονικά τα οχήματά τους ενώ τα έχουν δηλώσει σε ακινησία και για τη δρομολόγηση των διαδικασιών επιβολής των προστίμων από 10.000 έως 30.000 ευρώ, που προβλέπονται ήδη από τη νομοθεσία.

2. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα φωτογραφίζονται από τους ιδιώτες – παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων όλα τα οχήματα που διέρχονται από τα διόδια και θα στέλνονται στοιχεία στην ΑΑΔΕ για αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις: Από τις 30-9-2025 θα λειτουργεί και σύστημα φωτογράφισης διερχόμενων οχημάτων από τα διόδια με την ευθύνη και τη συμμετοχή των ιδιωτών παραχωρησιούχων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Οι εταιρίες θα στέλνουν στην ΑΑΔΕ κάθε εβδομάδα τα συλλεχθέντα στοιχεία και τις φωτογραφίες των διερχόμενων οχημάτων από τα διόδια για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, εντοπισμό παραβατών και επιβολή προστίμων.

Το πρόστιμο, σε κάθε περίπτωση, θα επιβάλλεται με σχετική διοικητική πράξη επιβολής από την αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία της ΑΑΔΕ, εντός τριμήνου από τη γνωστοποίηση της παράβασης στον φορολογούμενο και θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε αυτόν με ειδοποίηση μέσω e-mail και με ανάρτηση στην εφαρμογή «Ειδοποιήσεις» του συστήματος TAXISnet.

Αφαίρεση διπλώματος

Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνεται η καθ’ υποτροπήν τέλεση της παράβασης, ο αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου 30.000 ευρώ προϊστάμενος της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ θα ενημερώνει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, κατά περίπτωση, ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία. Η αφαίρεση του διπλώματος θα διαρκεί 3 έτη, όπως προβλέπει ήδη η νομοθεσία.

