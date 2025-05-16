Αυτό είναι το μολύβι ματιών που κάνει τα καστανά μάτια να φαίνονται πράσινα

Για να αναδείξεις τα καστανά ή μελί μάτια, υπάρχει ένας βασικός κανόνας: προτίμησε ζεστούς και συμπληρωματικούς τόνους.

Η Raquel Álvarez, επίσημη makeup artist της Chanel, εξηγεί στο ισπανικό Elle ότι για πιο φυσικό αποτέλεσμα είναι ιδανικές οι γήινες αποχρώσεις, όπως το κοκκινωπό και το πορτοκαλί-καφέ.

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης οι χρυσές και χάλκινες σκιές, που φωτίζουν διακριτικά το βλέμμα. Αν θέλεις ένα πιο έντονο και τολμηρό look, οι αποχρώσεις μελιτζανί και δαμασκηνί είναι ιδανικές. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις αυστηρούς κανόνες, μπορείς να πειραματιστείς με συνδυασμούς καφέ αποχρώσεων, αρκεί να διατηρείς την ισορροπία.

Ο makeup artist Gato Rubén Zamora συμπληρώνει ότι αποχρώσεις του σκούρου ή θαμπού καφέ eyeliner δίνουν στα μελί μάτια ένταση και φωτεινότητα. Τα χρυσά μολύβια, παρότι δεν αλλάζουν το χρώμα των ματιών, αντανακλούν το φως και τα κάνουν να φαίνονται πιο λαμπερά.

Ωστόσο, υπάρχουν και αποχρώσεις που καλό είναι να αποφεύγονται. Η Raquel προτείνει να μην επιλέγεις πρασινωπούς τόνους, καθώς ανταγωνίζονται το χρώμα των ματιών και αποσπούν την προσοχή από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για πολύ ψυχρές αποχρώσεις, όπως το γκρι ή το μπλε. Ο Gato συμφωνεί και προσθέτει ότι οι ασημένιες αποχρώσεις συγκρούονται με τη ζεστασιά του μελί τόνου.

Image

Πώς να αναδείξεις τα καστανά και μελί μάτια

Όταν επιλέγεις μολύβια ματιών σημαντικό είναι να έχουν απαλή και κρεμώδη υφή ώστε να εφαρμόζονται άνετα, χωρίς να ερεθίζουν το μάτι. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι μεγάλης διάρκειας και αδιάβροχα, για να μην μουτζουρώνουν μέσα στη μέρα.

Ανάλογα με το πού θα εφαρμόσεις την άκρη του μολυβιού, θα πρέπει να είναι είτε μυτερή είτε πιο στρογγυλεμένη, ώστε να μην τραυματίζει το βλέφαρο.

1ος τρόπος

Η σωστή προετοιμασία του βλέφαρου είναι εξίσου σημαντική. Μια μικρή ποσότητα concealer ή foundation σε ουδέτερη απόχρωση μπορεί να προσφέρει φωτεινότητα και να δημιουργήσει μια ομοιόμορφη βάση για το μακιγιάζ. Αν το βλέφαρό σου είναι λιπαρό ή έντονα χρωματισμένο, δεν χρειάζεται να καλύψεις εντελώς το φυσικό του χρώμα. Αντιθέτως, είναι καλύτερο να το δουλέψεις με τα σωστά προϊόντα, αποφεύγοντας το βαρύ γκρι αποτέλεσμα. Ο Gato συνιστά την εφαρμογή μιας ενυδατικής κρέμας που απορροφάται πλήρως πριν από κάθε άλλο προϊόν.

Αφού προετοιμάσεις το βλέφαρο, σειρά έχει η εφαρμογή του μολυβιού. Η Raquel προτείνει να ξεκινήσεις από τη μέση του ματιού και να τραβήξεις τη γραμμή προς τα έξω. Αν δεν έχεις εμπειρία, μπορείς να σβήσεις απαλά τη γραμμή με ένα λεπτό πινέλο ή ακόμα και με μια μπατονέτα. Το αποτέλεσμα θα είναι φυσικό και ομοιόμορφο.

2ος τρόπος

Ο Gato, από την άλλη, προτείνει μια πιο τεχνική προσέγγιση: να δημιουργήσεις μια λεπτή γραμμή τοποθετώντας μικρές κουκκίδες ανάμεσα στις βλεφαρίδες, από την εσωτερική ως την εξωτερική γωνία του ματιού. Αυτή η τεχνική γεμίζει τα κενά και χαρίζει πύκνωση χωρίς υπερβολή. Αν θέλεις ακόμη πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορείς να περάσεις μια δεύτερη γραμμή πάνω από τις βλεφαρίδες και να τη σβήσεις ελαφρώς.

Σκιές ματιών

Όσον αφορά τη σκιά ματιών, η Raquel προτείνει να συνδυάζεις ζεστές καφέ ή μελιτζανί αποχρώσεις eyeliner με χρυσές σκιές για ένα κομψό αποτέλεσμα. Ο Gato τονίζει ότι η σκιά πρέπει να είναι στην ίδια απόχρωση με το μολύβι ή λίγο πιο ανοιχτή, πάντα στην ίδια χρωματική οικογένεια. Αν θέλεις να προσθέσεις λάμψη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις highlighter σε χρυσό ή βιολετί τόνο, αποφεύγοντας το ασημί και τις περλέ αποχρώσεις που δεν δένουν με τη ζεστασιά των μελί ματιών.

Τέλος, η Raquel ολοκληρώνει το μακιγιάζ των ματιών με καφέ μάσκαρα για πιο ανάλαφρα, φυσικά looks.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πρωινή γυμναστική: Ποια είναι η ιδανική ώρα για να ασκηθείς;

Αυτές είναι οι τροφές που θα σου «κάψουν» το λίπος στην κοιλιά