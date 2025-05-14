Πρωινή γυμναστική: Ποια είναι η ιδανική ώρα για να ασκηθείς;

Η πρωινή γυμναστική μπορεί να φτιάξει όλη σου τη μέρα, αλλά είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Να ξυπνήσεις νωρίτερα, να μη φας πολύ και το πιο σημαντικό, να βρεις το κουράγιο να την κάνεις.

Ωστόσο, η γυμναστική το πρωί μπορεί να σε βοηθήσει να καθιερώσεις μια ρουτίνα, καθώς υπάρχουν λιγότερες υποχρεώσεις που συχνά προκύπτουν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η πρωινή γυμναστική απελευθερώνει ενδορφίνες, προσφέροντας ευφορία, αυξημένη ενέργεια και βελτιωμένη διάθεση, με αποτέλεσμα να προπονείσαι πιο έντονα και να χάνεις βάρος. Μάλιστα, ενισχύει τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να μειώσει και τα επίπεδα γκρελίνης, της «ορμόνης της πείνας», βοηθώντας στη μείωση της υπερφαγίας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Επίσης, οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά το πρωί είναι πιο πιθανό να παραμείνουν πιστοί στη ρουτίνα τους σε σχέση με εκείνους που προπονούνται το απόγευμα, στηρίζοντας τελικά τους μακροπρόθεσμους στόχους απώλειας βάρους, σύμφωνα με έρευνα του 2020 στο περιοδικό Exercise and Sport Sciences Reviews.

Παρόλα αυτά αν είσαι καινούργια/-ος σε αυτό τον τρόπο ζωής και δεν ξέρεις πόση ώρα μετά το ξύπνημα χρειάζεται για να ξεκινήσεις την πρωινή σου γυμναστική, συνέχισε να διαβάζεις.

Πόση ώρα χρειάζεται πριν ξεκινήσεις την πρωινή σου γυμναστική;

Αν δυσκολεύεσαι να γυμναστείς, λίγα λεπτά αργότερα με το που ξυπνήσεις είναι οκ. Σύμφωνα με το Mayo Clinic, το καλύτερο είναι να ξυπνάς τουλάχιστον μια ώρα πριν την πρωινή γυμναστική σου, για να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να ανασυγκροτηθεί πριν ξεκινήσεις.

Το να καταναλώσεις πρώτα το πρωινό σου – αντί να γυμναστείς με άδειο στομάχι – μπορεί να ενισχύσει την ενέργεια και να βελτιώσει την απόδοση, ειδικά για έντονες ασκήσεις.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αφήσεις και χρόνο για προθέρμανση, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας που ασκείσαι. Η Ιατρική Σχολή του Harvard εξηγεί ότι η προθέρμανση επιταχύνει αργά τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή, αντλώντας οξυγονωμένο αίμα σε όλο το σώμα.

Αυτό προετοιμάζει τους μύες για τις κινήσεις υψηλότερης έντασης που θα ακολουθήσουν, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

Επιστήμονας συμφωνεί σχετικά με τη σημασία της προθέρμανσης. Όπως είπε, η άσκηση αμέσως μετά το ξύπνημα απαιτεί μια μακρά σε διάρκεια προθέρμανση πρώτα. Ενώ μια τυπική προθέρμανση μπορεί να διαρκέσει μόνο 5-10 λεπτά, πιθανότατα θα χρειαστείς περισσότερο χρόνο για να προθερμανθείς πριν πας για τρέξιμο.

Πηγή: govastileto.gr

