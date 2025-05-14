Άγιος Έρωτας: Η Θάλεια μαθαίνει ότι ο Αργύρης έχει πάει στο Μαύρο Λιθάρ

Άγιος Έρωτας – Τετάρτη 14/05

Ο Παύλος δεν έχει μάθει ακόμη ότι ο ενωμοτάρχης Κωλέτσης είναι νεκρός. Και πιστεύει ότι, μετά από την ομολογία του Χάρη, θα έρθει και θα τον συλλάβει.

Η αγωνία του αυτή, μαζί με την πιεστική επίσκεψη της Κατρίν στην ΠΑ-ΜΑΡ, του προκαλούν ένα ακόμα ισχυρό, καρδιακό επεισόδιο. Ο πατήρ Νικόλαος βρίσκεται προ εκπλήξεως, όταν αντικρίζει τον επίτροπο της Μητρόπολης έξω από το σπίτι του.

Έχει καταφτάσει στη Στέρνα για να αρχίσει την έρευνά του για τη σχέση του πατρός Νικόλαου με τη Χλόη.

Η Αναστασία έρχεται στο σπίτι των Μαρκόπουλων μετά από την πρόσκληση της Σοφίας και, από την αμήχανη θέση που περιέρχεται από τα σχόλια και τις ερωτήσεις της, τη σώζει η Χλόη.

Η Θάλεια μαθαίνει ότι ο Αργύρης έχει πάει στο Μαύρο Λιθάρι με σκοπό να μάθει τι απέγινε το μωρό του. Όταν η Θάλεια τρέχει στον πατέρα Νικόλαο να του προλάβει τα νέα, για κακή της τύχη, η Χλόη βρίσκεται εκεί και την ακούει…

