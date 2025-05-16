Φαραντούρης από Βρυξέλλες: Προανήγγειλε πρωτοβουλίες για το κλίμα

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Αριστεράς και Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλα Φαραντούρη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Η ΕΕ και η Κλιματική Δράση: Από το Μπακού στο Μπελέμ».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η μελέτη που εκπονήθηκε απ' το γραφείο του Έλληνα ευρωβουλευτή για τις τρέχουσες εξελίξεις και τον ρόλο της Ευρώπης στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, μετά την αποτυχημένη παγκόσμια συνδιάσκεψη στο Μπακού και εν όψει της κρίσιμης συνδιάσκεψης στο Μπέλεμ της Βραζιλίας τον ερχόμενο Νοέμβρη.

Ο ευρωβουλευτής Φαραντούρης και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος τόνισε ότι τώρα είναι η ευκαιρία για την ΕΕ να ηγηθεί της παγκόσμιας εκστρατείας για τη διάσωση του περιβάλλοντος μέσω των περιφερειακών συνεργασιών που πρέπει να προχωρήσει ως απάντηση στους δασμούς,τον εμπορικό πόλεμο και τη διεθνή κλιμάκωση. «Ο σεβασμός στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το νερό και τα δάση να γίνουν προϋποθέσεις (conditionalities) για οποιαδήποτε διεθνή συνεργασία, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η δημοκρατική αρχή», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Στην τοποθέτησή του ο Σουηδός ευρωβουλευτής της Αριστεράς Jonas Szöstend σημείωσε ότι Ευρώπη πρέπει να επιμείνει στους περιβαλλοντικούς στόχους παρά την τάση ισχυρών πολιτικών δυνάμεων και μέσα στην ΕΕ, να υποβαθμίζουν συστηματικά το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, διεθνώς είναι σε εξέλιξη μια εντυπωσιακή δομική αλλαγή σε άλλες, μεγάλες οικονομίες όπως η Ινδία και η Κίνα που υλοποιούν μεγάλες επενδύσεις οδηγώντας σε μια ουσιαστική ενεργειακή μετάβαση. Πρόσθεσε επίσης ότι χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως τα δίκτυα και οι υποδομές μεταφορών και ενέργειας.

Ο ειδικός αναλυτής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής και πρώην διευθυντής της WWF και της CanEuropε Δημήτρης Τσέκερης επισήμανε ότι τα ασθενέστερα στρώματα είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική κρίση και την ενεργειακή φτώχεια και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που περιλαμβάνονται στην έκθεση Φαραντούρη, που πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια της Ευρώπης.



H Cheryl Novak διεθνολόγος και αρχισυντάκτρια της διεθνούς έκδοσης της εφημερίδας το ΒΗΜΑ, εστίασε στην επικείμενη διοργάνωση της διάσκεψης COP30 στη Βραζιλία. Αναφέρθηκε στην αλλαγή πολιτικής για το περιβάλλον από τη νέα αμερικανική ηγεσία, καθώς επίσης στα υπό εξέλιξη διεθνή γεγονότα που διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα εκτοξεύοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Υποστήριξε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για κλιματικές λύσεις και την εφαρμογή ισχυρών μέτρων προσαρμογής στις πιο ευάλωτες κοινότητες του πλανήτη.

Τέλος, ο Βασίλης Θεοχαρίδης, στέλεχος της Μόνιμης ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στην προστασία του περιβάλλοντος. Τόνισε ότι η χώρα μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και αντιμετωπίζει την κλιματική δράση όχι μόνο ως αναγκαιότητα, αλλά και ως στρατηγική ευκαιρία για την ανάδειξή της σε περιφερειακό κόμβο πράσινης ενέργειας.







Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Τσιόδρας (ΝΔ), Σάκης Αρναούτογλου (ΠΑΣΟΚ), Νίκος Παππάς και Έλενα Κουντουρά (ΣYΡΙΖΑ), Νίκος Αναδιώτης (ΝΙΚΗ), ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Τεμπονέρας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών κ.α.

