Βόλεϊ: Στην οκτάδα του Πανελλήνιου οι κορασίδες του ΟΦΗ -Πρώτη νίκη της ΓΕΗ στους παίδες

Την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της χώρας, εξασφάλισαν οι κορασίδες του ΟΦΗ στο βόλεϊ.

Μετά τη χθεσινή τους νίκη με 3-0 σε βάρος της ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης, νίκησαν σήμερα στην Αθήνα με το ίδιο σκορ και τον Μίλωνα (25-20, 25-14, 25-10), εξασφαλίζοντας έτσι μία από τις δύο πρώτες θέσεις του Δ’ προκριματικού ομίλου.

Αύριο Σάββατο (5μμ) ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει το Μαρκόπουλο στο τελευταίο ματς του ομίλου και την Κυριακή θα παίξει το ματς χιαστί με μία ομάδα από τον Γ’ όμιλο, στοχεύοντας στην πρόκριση στο φάιναλ φορ του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-0 (25-20, 25-15, 25-10)







Διαιτητές: Τόλιος, Τομαράς, Παρατηρητής: Πολίτης.

ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης - Α.Ο. Μαρκοπούλου 1-3 (16-25, 18-25, 25-16, 15-25)

Διαιτητές: Τομαράς, Τόλιος, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος.





Σάββατο 17 Μαΐου 2025







17.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου - Ο.Φ.Η., Διαιτητές: Μάλφας, Αλεξίου, Παρατηρητής: Παπαδόπουλος Β.



19.30: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης, Διαιτητές: Αλεξίου, Μάλφας, Παρατηρητής: Ονόπας.







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ' ΟΜΙΛΟΥ







1. Ο.Φ.Η. 6β. (6-0)



2. Α.Ο. Μαρκοπούλου 6β. (6-1)



3. ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης 0β. (1-6)



4. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0β. (0-6)







Ημιτελική Φάση Γ' και Δ' Ομίλου - Κυριακή 18 Μαΐου 2025







«Μ. Μερκούρη» Ρέντη, 16.00: Γ1 - Δ2, Διαιτητές: Μεταξά, Τριανταφυλλόπουλος, Παρατηρητής: Πέρρος.



Μαρκοπούλου, 19.30: Δ1 - Γ2, Διαιτητές: Κατερλή, Μαλλιάρα, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος.

Στους παιδες η ΓΕΗ πέτυχε την πρώτη της ννίκη

Γ.Ε. Ηρακλείου - Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Διαιτητές: Καντλή, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας.

Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Νικητάκης): Λουπακάκης, Μαρκακης, Γαρίνης, Λαγκουβάρδος, Τσαμανδούρας, Μοσχόπουλος / Κυρεζής (λ), Παπαδάκης (λ),

Αντωνακάκης, Μανιαδάκης, Νοικοκυράκης, Μαστρογιαννάκης, Δενδράκης.

Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Σπυρόπουλος): Κούβελας, Σπυρόπουλος, Παναγόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μπάρλος, Γιολδάρης / Παντελής (λ), Καρακίτσος





Σάββατο 17 Μαΐου 2025







16.30: Γ.Σ. Άθλος Πατρέων - Παναθηναϊκός Α.Ο., Διαιτητές: Οσιπίδης, Κοκορομύτη, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.



19.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Γ.Ε. Ηρακλείου, Διαιτητές: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης.







ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ







1. Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 6β. (6-0)



2. Παναθηναϊκός Α.Ο. 3β. (3-4)



3. Γ.Ε. Ηρακλείου 3β. (4-3)



4. Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 0β. (1-6)