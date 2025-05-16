Γενεθλίων συνέχεια και δώρο με.... συμβολισμό για το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στο Αρκαλοχώρι

Άλλη μία έκπληξη περίμενε σήμερα Παρασκευή, το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του, την Τετάρτη 14 Μαΐου.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, με παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου την ημέρα των γενεθλίων του και στην Αθήνα την επόμενη ημέρα για την υπογραφή της σημαντικής σύμβασης παραχώρησης του τουριστικού καταφυγίου του Τσούτσουρα, οι συνεργάτες του και οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου, δεν τον ξέχασαν.

Με μια ελαφρώς καθυστερημένη, αλλά γεμάτη αγάπη και ζεστασιά, έκπληξη, γιόρτασαν σήμερα τα γενέθλιά του. Ο Δήμαρχος άκουσε για δεύτερη φορά το τραγούδι των γενεθλίων του, έσβησε το κεράκι της τούρτας και έλαβε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια ως συμβολικό δώρο, με την ευχή να διανύσει πολλά και καλά χιλιόμετρα, τόσο στην κυριολεξία όσο και μεταφορικά, με υγεία και υπομονή. Η κάρτα που συνόδευε το δώρο, με τις ευχές για χρόνια πολλά, ευκολοδιάβατα και ελαφροπάτητα, αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την εκτίμηση και την αγάπη των συνεργατών του.

Ο Δήμαρχος, συγκινημένος, ευχαρίστησε θερμά όλους για την όμορφη έκπληξη, το δώρο και τις εγκάρδιες ευχές, τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα έγινε ιδιαίτερα ξεχωριστή χάρη σε αυτούς.

