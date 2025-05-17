Πρώτη φορά στην επιστήμη, ερευνητές παρατήρησαν ορατό σέλας στον Άρη

Τον Μάρτιο του 2024, επιστήμονες παρατήρησαν για πρώτη φορά ορατό σέλας στον Άρη και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο περιοδικό «Science Advances».

Όλοι οι πλανήτες με ατμόσφαιρα στο ηλιακό σύστημα εμφανίζουν σέλας, που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση μαγνητικών πεδίων με σωματίδια υψηλής ενέργειας από τον Ήλιο. Οι επιστήμονες έχουν ανιχνεύσει πολλούς και διαφορετικούς από τη Γη τύπους σέλαος στον Άρη, ο οποίος διαθέτει μια υβριδική μαγνητόσφαιρα που σχηματίζεται από προϊστορικό μαγνητισμό του φλοιού και μια αγώγιμη ιονόσφαιρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, όλα τα ανιχνευμένα σέλας στον Άρη εμφανίζονταν σε υπεριώδη μήκη κύματος αόρατα στο γυμνό μάτι.

Στη συγκεκριμένη έρευνα οι επιστήμονες κατέγραψαν το πρώτο ορατό σέλας στον Άρη, χρησιμοποιώντας τα όργανα Mastcam-Z και SuperCam του ροβέρ Perseverance της NASA. Μέσω μοντελοποίησης προσδιόρισαν τη βέλτιστη γωνία για τα δύο επιστημονικά όργανα προκειμένου να παρατηρήσουν το σέλας στο ορατό φως. Συνέδεσαν αυτό το σέλας, το οποίο εμφανίστηκε στις 18 Μαρτίου 2024, με μια στεμματική εκτίναξη μάζας, μια τεράστια έκρηξη αερίου και μαγνητικής ενέργειας που μεταφέρει μαζί της μεγάλες ποσότητες ηλιακών ενεργητικών σωματιδίων, από μια έντονη ηλιακή καταιγίδα τρεις ημέρες νωρίτερα.

«Η παρουσία ορατού σέλαος ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη των φαινομένων διαστημικού καιρού στον Άρη», σημειώνει η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Ελίζ Κνούτσεν, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, στη Νορβηγία.

