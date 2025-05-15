Αυτές είναι οι 7 νέες τάσεις στις σχέσεις το 2025

Έρευνα της εφαρμογής γνωριμιών Bumble αποκαλύπτει τους νέους τρόπους με τους οποίους σχετιζόμαστε και τις καινούργιες τάσεις που θα κυριαρχήσουν στις σχέσεις το 2025.

Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις αλλάζουν συνεχώς. Το online dating αναδεικνύεται ως η πλέον αξιόπιστη επιλογή για γνωριμίες με στόχο πιο ειλικρινείς και σταθερές σχέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των εργένηδων παγκοσμίως αναζητούν ενεργά έναν σταθερό σύντροφο: «τα ραντεβού εξελίσσονται και οι άνθρωποι αισθάνονται θετικά για την πραγματικότητα της εύρεσης μιας σχέσης που ταιριάζει στις ανάγκες τους».

Σύμφωνα με όσα είπε η Αλίσια Γκονζάλες, ψυχολόγος και ειδικός σχέσεων στο ισπανικό Telva, οι προτεραιότητές μας έχουν επίσης αλλάξει. «Παλιότερα, η δυναμική χαρακτηριζόταν περισσότερο από τις κοινωνικές προσδοκίες και τα επιβαλλόμενα χρονοδιαγράμματα: να παντρευτείς σε μια συγκεκριμένη ηλικία, να κάνεις παιδιά, να μοιράζεσαι ένα στεγαστικό δάνειο κ.λπ. Τώρα, αναζητούμε πραγματικές σχέσεις, ευθυγραμμισμένες με τις ατομικές αξίες και ανάγκες», λέει.

Ανεξάρτητα από το αν αναζητούμε κάτι περιστασιακό, κάτι σοβαρό ή κάτι ενδιάμεσο, αυτές οι τάσεις καθρεφτίζουν την ανάγκη για αυθεντική σύνδεση. Η έρευνα της Bumble αναδεικνύει ορισμένες από τις τάσεις που μας επιφυλάσσει το 2025:

1. «Μικρο-ρομαντισμός»: νοσταλγία για αγάπη με πάθος

Περισσότερες από τις μισές (52%) γυναίκες παγκοσμίως αυτοπροσδιορίζονται ως απελπιστικά ρομαντικές και 1 στις 3 (37%) δηλώνει ότι η έλλειψη ρομαντισμού είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ερωτική τους ζωή. Η ψυχολόγος Αλίσια Γκονζάλες αναγνωρίζει ότι ο ρομαντισμός είναι πιο ζωντανός από ποτέ, αλλά δεν είναι ο ζαχαρένιος και τοξικός που ήταν κάποτε.

«Υπάρχει νοσταλγία για εκείνη την παθιασμένη αγάπη που βλέπουμε σε σειρές, αλλά έχουμε προσαρμόσει τον ρομαντισμό στην πραγματική και σύγχρονη ζωή μας. Το ονομάζουμε “μικρορομαντισμό”».

Ο όρος περιγράφειτην έκφραση των συναισθημάτων μέσα από μικρές χειρονομίες με μεγάλο αντίκτυπο, «μικρές λεπτομέρειες που έχουν βαθύτερη συναισθηματική επίδραση». Η αποστολή μιας φωτογραφίας, ενός μηνύματος, η αφιέρωση ενός τραγουδιού, η παρακολούθηση μιας ρομαντικής κωμωδίας ή μια κούπα καφέ τα ξημερώματα είναι παραδείγματα που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη φροντίδα με καθημερινό και αυθεντικό τρόπο.

2. Ζούμε εμπειρίες μαζί

Το 2024, ένα κοινό ενδιαφέρον για τον αθλητισμό ήταν το κλειδί στις σχέσεις, αλλά τώρα αυτό το φάσμα επεκτείνεται σε όλα τα είδη των δραστηριοτήτων και τις μικρο-κοινότητες, όπως λέσχες τένις, ομάδες τρεξίματος, σκακιού, ραψίματος ή ανάγνωσης.

Για το 50% των γυναικών, το να είσαι αυθεντικός στα ραντεβού σημαίνει να ακολουθείς τα ενδιαφέροντα σου. «Δεν αρκεί πλέον να βγαίνουμε για φαγητό και να μιλάμε, αλλά να ζούμε εμπειρίες μαζί. Οι δραστηριότητες, από ομαδικές δραστηριότητες μέχρι χόμπι, βοηθούν στη δημιουργία πιο ουσιαστικών δεσμών, βασισμένων σε πραγματικά ενδιαφέροντα και όχι μόνο στην αρχική έλξη», λέει η ψυχολόγος.

3. Σε αναζήτηση της θετικής αρρενωπότητας

Περισσότερες από τις μισές γυναίκες (53%) συμφωνούν ότι η συζήτηση για τον ανδρισμό πρέπει να εξελιχθεί και να επιτρέψει στους άνδρες να ορίσουν τι σημαίνει για αυτούς θετικός ανδρισμός. Φαίνεται πως οι άνδρες σπάνε τα στερεότυπα και επιθυμούν να βρουν νέους τρόπους έκφρασης.

4. Η συζήτηση για το μέλλον του ζευγαριού είναι απαραίτητη

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η αβεβαιότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και, κατά συνέπεια, τις σχέσεις μας. Έως και το 95% των ανύπαντρων ανθρώπων δηλώνουν ότι οι ανησυχίες τους για το μέλλον επηρεάζουν τον τρόπο και τον άνθρωπο με τον οποίο επιλέγουν να βγουν ραντεβού.

Αυτό είναι γνωστό ως «future-proofing», το οποίο παραπέμπει στην επιχειρηματική έννοια της στρατηγικής της πρόβλεψης των αλλαγών και της εξέλιξης για να διατηρηθεί η επιχείρηση σταθερή. Στον τομέα του έρωτα, η σταθερότητα και οι σαφείς στόχοι καθιερώνονται ως θεμελιώδεις πυλώνες στις σχέσεις.

Οι single προτιμούν να συζητούν αυτά τα ζητήματα από την αρχή της σχέσης. Είναι σημαντικό να μην αισθανόμαστε ντροπή για να μιλάμε για χρήματα, προϋπολογισμούς, πολιτική, θρησκεία ή τις επαγγελματικές φιλοδοξίες με τον σύντροφό μας. Η ψυχολόγος διαβεβαιώνει ότι «αυτές οι συζητήσεις δεν σκοτώνουν τον ρομαντισμό, αλλά είναι απαραίτητες, καθώς βοηθούν να γνωρίζουμε αν είμαστε συντονισμένοι από την αρχή και αν μοιραζόμαστε το όραμα για το μέλλον» .

5. Ο καλύτερός φίλος είναι τώρα άνδρας

Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των ανύπαντρων γυναικών στην Ισπανία δηλώνουν ότι είναι πλέον πιο ανοιχτές με τους άνδρες φίλους τους για την ερωτική τους ζωή, γεγονός που δείχνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες σχετίζονται και είναι σε θέση να γίνουν μέρος του δικτύου υποστήριξης. Είναι σύνηθες για τις γυναίκες να βασίζονται σε αυτούς για να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των άλλων ανδρών, ενώ 1 στις 5 Ισπανίδες ζητούν από τους φίλους τους βοήθεια στο φιλτράρισμα πιθανών ραντεβού γι' αυτές.

6. Πρέπει να λέμε τα πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύει όχι μόνο τις ευτυχισμένες στιγμές, αλλά και τις δραματικές στιγμές, ανοίγοντας το «παράθυρο» στις εμπειρίες γνωριμιών ευρύτερα.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 42% των γυναικών αισθάνονται λιγότερο αμήχανες όταν βλέπουν και άλλους να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, εμπνέοντας τους εργένηδες να επιδιώκουν πιο υγιείς σχέσεις και βοηθώντας τους ανθρώπους να εντοπίζουν πιθανές «κόκκινες σημαίες».

Η ψυχολόγος προσθέτει ότι «το μοίρασμα ευτυχισμένων και ευάλωτων στιγμών στο διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο, καθώς ομαλοποιεί τις προκλήσεις και βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι, αλλά να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να μοιράζεστε κάτι που σας κάνει να νιώθετε εκτεθειμένοι».

7. Οι χωρισμοί αλλάζουν επίσης

Η ψυχολόγος καταλήγει πως οι άνθρωποι έχουν πλέον μάθει να αναγνωρίζουν τι είναι αυτό που θέλουν και να καταλαβαίνουν πότε μια σχέση δεν προχωράει- 64% των γυναικών είπαν πως είναι πια πιο ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Επομένως και οι χωρισμοί είναι πιο άμεσοι και δεν καθυστερούνται».

Πηγή: bovary.gr

