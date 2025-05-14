Σοκ! Μύκητας μετατρέπει τζιτζίκια σε σεξομανή ζόμπι!

Ένας μύκητας που μοιάζει σαν τον ιό από το video game «The Last Of Us» μολύνει τα τζιτζίκια και τα μετατρέπει σε ζόμπι που τρελαίνονται για σεξ και επιδιώκουν την αναπαραγωγή κυριολεκτικά μέχρι να πεθάνουν.

Ο μύκητας ονομάζεται Massospora cicadina και μολύνει τα παραπάνω ζωύφια όσο είναι νύμφες, αλλά και όταν γίνουν τζιτζίκια. Σύμφωνα με τον Cooley, εξελικτικό βιολόγο στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, θύματα του μύκητα είναι το είδος τζιτζικιών Magicicada, ηλικίας 13 και 17 ετών.

Όταν τα συγκεκριμένα ζωύφια μολύνονται, αποκτούν τεράστια σεξουαλική ορμή και χάνουν τα γεννητικά τους όργανα, τα οπίσθια και το στομάχι που αντικαθίστανται με σπόρια του μύκητα.

Στη συνέχεια, αναζητούν ερωτικό σύντροφο και ανεξαρτήτως φύλλου ζευγαρώνουν τόσο με αρσενικά, όσο και με θηλυκά τζιτζίκια. Ταυτόχρονα, αποκτούν κόκκινα μάτια και το σώμα τους αρχίζει να καταρρέει, ενώ πεθαίνουν μόνο όταν δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

«Η φύση είναι πιο παράξενη από κάθε επιστημονική φαντασία που έχει γραφτεί ποτέ», δήλωσε ο Cooley, προσθέτοντας ότι «κουνάνε τα φτερά τους, αναλόγως με το ταίρι που αναζητούν. Αν υπάρχουν μόνο αρσενικά κοντά, θα προσποιηθούν τα θηλυκά ή το ανάποδο».

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να γίνουν για το περιβάλλον.

Αυτό, συμβαίνει, επειδή τα μολυσμένα θηλυκά τζιτζίκια θα γεννήσουν αυγά, που επίσης είναι μολυσμένα. Ο μύκητας μπορεί να επεκταθεί στα δέντρα λοιπόν, απειλώντας να τα καταστρέψει, έγραψε η New York Post.

Ωστόσο, όταν αναπαράγονται κάνουν έναν πάρα πολύ έντονο θόρυβο, με την αστυνομία κατά καιρούς να δέχεται κλήσεις για περίεργες κραυγές ή ανθρώπους που συνουσιάζονται δυνατά, μόνο και μόνο για να διαπιστώσουν ότι είναι τζιτζίκια.

Μέχρι στιγμής, το νέο ξέσπασμα απειλεί 13 Πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά αν δεν ληφθούν μέτρα, ο μύκητας θα μπορούσε να επεκταθεί κι αλλού. Οι ειδικοί συνιστούν να καλυφθούν με δίχτυα τα δέντρα σε περιοχές που υπάρχει έξαρση και να μαζευτούν αμέσως από το έδαφος τα νεκρά τζιτζίκια.

