Γιατί κάποιοι θέλουν να τους σχολιάζουν;

Αν και οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως απεχθάνονται το κουτσομπολιό, πολλοί θα προτιμούσαν να βρίσκονται στο επίκεντρό του παρά να “χαθούν” στη λήθη της κοινωνικής αφάνειας. Σύμφωνα με νέα μελέτη, το 15% των ανθρώπων θα προτιμούσαν να μιλούν για τους ίδιους πίσω από την πλάτη τους, παρά να τους ξεχνούν.

Αυτό το εύρημα προέρχεται από μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Self and Identity με επικεφαλής ερευνητές από το University of Mississippi. «Αν οι μόνες επιλογές είναι να σας κουτσομπολεύουν ή να σας θεωρούν τόσο ασήμαντους που να σας ξεχνούν και οι δύο καταστάσεις είναι αρνητικές – απλώς με διαφορετικό τρόπο», αναφέρουν οι ερευνητές.

Κουτσομπολιό VS κοινωνικής αφάνειας

Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα μέσα από πέντε μελέτες με περισσότερους από 2.000 συμμετέχοντες και διερεύνησαν πώς αισθάνονται οι άνθρωποι όταν συζητούν για τους ίδιους εν τη απουσία τους.

Όταν το κουτσομπολιό ήταν θετικό, το 64% των συμμετεχόντων εξέφρασε την προτίμησή του να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, παρά να τους αγνοούν. Ακόμη και σε σενάρια που αφορούσαν σαφώς αρνητικό κουτσομπολιό, περίπου ένας στους επτά ανθρώπους φάνηκε να το προτιμά αντί της κοινωνικής αφάνειας.

Όταν έρχονται αντιμέτωποι με διφορούμενα κουτσομπολιά, περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι προτιμούν να μιλούν για τους ίδιους παρά να τους αφήνουν εντελώς εκτός συζήτησης. Αυτό το μοτίβο παρέμεινε σταθερό είτε το υποθετικό κουτσομπολιό συνέβη σε μια κοινωνική συνάντηση είτε σε εργασιακό περιβάλλον.

Ποιοι θέλουν να είναι το επίκεντρο του κουτσομπολιού;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι άνδρες έδειξαν σταθερά μεγαλύτερη προτίμηση συγκριτικά με τις γυναίκες να είναι το επίκεντρο σε αρνητικά, διφορούμενα και απροσδιόριστα σενάρια κουτσομπολιού. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έδειξαν παρόμοιες προτιμήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο θετικού κουτσομπολιού.

Η ηλικία φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο, με τους νεότερους ενήλικες να είναι πιο ανοιχτοί στο να γίνουν αντικείμενο θετικού κουτσομπολιού σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ενήλικες.

Ο ισχυρότερος και πιο σταθερός παράγοντας πρόβλεψης της επιθυμίας για κουτσομπολιό ήταν ο ναρκισσισμός, αναφέρουν οι ερευνητές. Όσοι σημείωναν υψηλότερη βαθμολογία στις μετρήσεις ναρκισσισμού φάνηκαν να έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να θέλουν να μιλάνε οι άλλοι γι’ αυτούς σε θετικά, αρνητικά ή διφορούμενα σενάρια κουτσομπολιού.

«Τα ναρκισσιστικά άτομα συχνά αισθάνονται ότι είναι ξεχωριστά, οπότε μπορεί να πιστεύουν ότι τα κουτσομπολιά γι’ αυτούς είναι θετικά, ακόμη και αν είναι σαφώς αρνητικά», λένε οι ερευνητές. «Το πιο πιθανό, όμως, είναι να προτιμούν την αρνητική προσοχή από το να τους αγνοούν εντελώς» συμπληρώνουν.

