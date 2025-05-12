Google: Θα φτιάξει τρία πυρηνικά εργοστάσια και δίνει αποζημίωση 1,4 δισ. δολάρια στη πολιτεία του Τέξας

Δύο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις που αφορούν την Google έγιναν ταυτόχρονα. Η μια αφορά την απόφαση του κολοσσού ιντερνετικών υπηρεσιών να κατασκευάσει τρία εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και η άλλη την συμφωνία με έκανε με την πολιτεία του Τέξας μετά από μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της πολιτείας.

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας Κέν Πάξτον είχε υποβάλει την μήνυση το 2022 εναντίον της Google κατηγορώντας την εταιρεία ότι κατέγραφε μυστικά χωρίς την συναίνεση τους μια σειρά από προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της, από το τι έβλεπαν στο Διαδίκτυο μέχρι και τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά.

Ο Πάξτον είχε υποβάλει παρόμοια μήνυση εναντίον της Metα (της μητρικής εταιρείας των Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) και πριν από δέκα μήνες η εταιρεία ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Την ίδια συμφωνία έκανε ο γενικός εισαγγελέας και με την Google η οποία συμφώνησε σε καταβολή ενός ποσού 1,375 δισ. δολαρίων όπως ανέφερε ο Πάξτον που ανέφερε ότι «οι τεχνολογικοί γίγαντες δεν είναι υπεράνω του νόμου στο Τέξας».

Παράλληλα με τη γνωστοποίηση του συμβιβασμού με το Τέξας η Google ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την εταιρεία Elementl Power για την κατασκευή τριών «αναβαθμισμένων» όπως αναφέρονται πυρηνικών εργοστασίων στις ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή δείχνει την κατανόηση από πλευράς των τεχνολογικών κολοσσών των πολύ υψηλών ενεργειακών αναγκών που απαιτεί η επανάσταση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αποδεικνύεται εξαιρετικά ενεργοβόρος.

Η λειτουργία των κέντρων δεδομένων για τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και τα πυρηνικά εργοστάσια αποτελούν όπως φαίνεται μια αξιόπιστη λύση για τις εταιρείες ώστε να υποστηρίξουν την ύπαρξη τους στην εποχή του ΑΙ που έχει ήδη ξεκινήσει και εξελίσσεται με ασυγκράτητο ρυθμό.

«Η προηγμένη πυρηνική τεχνολογία παρέχει αξιόπιστη, βασική ενέργεια, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη και την αμερικανική καινοτομία» αναφέρει σε δήλωση της η Αμάντα Πίτερσον Κόριο Παγκόσμια Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας Κέντρων Δεδομένων της Google που είπε επίσης ότι το σχέδιο συμβάλλει στην εκπλήρωση της δέσμευσης της εταιρείας για ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

πηγή: Naftemporiki.gr

