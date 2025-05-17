Μπράτης για GNTM: "Ξεκινάμε τα γυρίσματα στις αρχές Ιουνίου"

Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στον νέο κύκλο του GNTM και το επιβεβαιώσε σε πρόσφατες δήλωσεις του στο Ηappy Day.

«Είναι εντελώς επίσημο. Ξεκινάμε τα γυρίσματα στις αρχές Ιουνίου. Σήμερα έλαβα και το πρόγραμμα των γυρισμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Λάκης Γαβαλάς, έχουμε ήδη πολύ ωραία χημεία μεταξύ μας και περνάμε πολύ ωραία», είπε αρχικά.







«Πήγα σε τρία δοκιμαστικά και συμπεριφερόμουν σαν να μην ξέρω τίποτα και σαν να είναι η πρώτη μου φορά. Έκανα δοκιμαστικά με πάρα πολλούς. Μ’ αρέσει να με εξετάζουν ξανά για να δουν αν ταιριάζω με τους υπόλοιπους και αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να δούμε αν έχει ενδιαφέρον, αν είναι φρέσκο. Δεν θα ήθελα να είμαι σαν τον παλιό Άγγελο, θα ήθελα να είμαι σαν τον καινούργιο», επισήμανε.

