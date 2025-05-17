Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη αφέθηκε η 30χρονη που απέβαλε έμβρυο και το άφησε νεκρό δίπλα σε κάδο

Η 30χρονη που πέταξε έμβρυο, το πρωί της Παρασκευής δίπλα σε κάδος σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερη μετά από εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η γυναίκα στο ιπποκράτειο νοσοκομείο και κατόπιν συνεννόησης και με τον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με το ποινικό κώδικα και το άρθρο 405 απαγορεύεται η διακοπή κύησης μετά τον πέμπτο μήνα και μια βδομάδα.

