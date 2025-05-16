Σαρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να βρουν τη μητέρα του εμβρύου που βρέθηκε νεκρό

Την ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να άφησε το έμβρυο που εντοπίστηκε νεκρό στο πίσω μέρος καντίνας, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, αναζητούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα της σοκαριστικής υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη.







Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το έμβρυο εντοπίστηκε γύρω στις 7 το πρωί από την ιδιοκτήτρια της καντίνας. Ήταν τοποθετημένο στο τσιμέντο, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και κοντά στις τουαλέτες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της επιχείρησης.







Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι ποια είναι η γυναίκα που κυοφορούσε το έμβρυο και εάν η αποβολή συνέβη στο συγκεκριμένο σημείο - το οποίο δεν είναι ορατό από τον κεντρικό δρόμο που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά - ή αν είχε αποβάλει αλλού και στη συνέχεια μετέφερε το έμβρυο για να το εγκαταλείψει και να εξαφανιστεί.







Βίντεο από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρό το βρέφος:















Προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο που εγκατέλειψε το νεκρό έμβρυο, οι αστυνομικοί «σαρώνουν» την περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων επιχειρήσεων, που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του ατόμου.







Όπως δήλωσε η ιδιοκτήτρια της καντίνας: «Το πρωί που ήρθαμε να ανοίξουμε το μαγαζί, εντοπίσαμε ένα νεκρό έμβρυο στον χώρο της καντίνας. Ήταν πάρα πολύ μικρό, περίπου 12-13 εκατοστά, και φαινόταν ότι επρόκειτο για αποβολή. Ήταν με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο. Επειδή ο καιρός ήταν σκοτεινός και έβρεχε, η αρχική αίσθηση ήταν ότι μπορεί να ήταν κάποιο γατάκι. Μετά, από τον σχηματισμό, τα χέρια και τα πόδια, καταλάβαμε ότι πρόκειται για έμβρυο».







Πρόσθεσε, δε, ότι φαινόταν να είναι στον τρίτο ή τέταρτο μήνα της κύησης και ότι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. «Η γυναίκα πρέπει να είχε πόνους. Ενδεχομένως να βρήκε ησυχία στο πίσω μέρος, καθώς είναι απομονωμένο, και εκεί απέβαλε. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε, ακόμα και κάποιος ταξιδιώτης, αφού περνάει πολύς κόσμος καθημερινά από το σημείο, που είναι κομβικό. Τη νύχτα δεν υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις εδώ», σημείωσε.







Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το έμβρυο νεκρό και μελανιασμένο. Η αρχική εικόνα ήταν ότι επρόκειτο για βρέφος, ωστόσο στη συνέχεια ξεκαθαρίστηκε ότι είναι έμβρυο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων