Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε κάδο απορριμμάτων

Φρίκη προκαλεί η είδηση ότι ένα βρέφος εντοπίστηκε νεκρό μέσα κάδο σκουπιδιών, πίσω από μια καντίνα στο Ωραιόκαστρο, στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το emakedonia.gr, το βρέφος εντοπίστηκε από την ιδιοκτήτρια καντίνας, πίσω από τις εγκαταστάσεις του ΤΙΤΑΝ, ενώ φαίνεται πως είχε γεννηθεί πριν λίγες ώρες, καθώς βρέθηκαν και ίχνη πλακούντα στο σημείο.

Οι αρχές αναμένουν την εξέταση του ιατροδικαστή για να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

