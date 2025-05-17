ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 10:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Κυριάκος Παπασηφάκης
κυριάκος παπασηφάκης
clock 08:31 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (16/5) ο γνωστός Χανιώτης επιχειρηματίας στον χώρο της διασκέδασης, Κυριάκος Παπασηφάκης.

Επί δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στα Χανιά όντας συνέταιρος ή ιδιοκτήτης σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα όπως το “Πορτοκάλι”, το “Cabana Mare”, το “Destijl”, το “Villa Mercedes”, το “Costa Costa”, το “Φροντιστήριο”, το “Privilege” και ακόμα παλαιότερα τον “Σταθμό” στο Ηράκλειο.

Με καταγωγή από την Ανώπολη Σφακίων, ο Κυριάκος Παπασηφάκης, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος, ξεκίνησε να εργάζεται από 11 ετών, όντας ένα από τα οκτώ αδέρφια σε πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε από την Ανώπολη στα Χανιά.

Σε ηλικία 25 ετών άνοιξε, με κάποιες οικονομίες που είχε κάνει και με βοήθεια και από τη μητέρα του το “Πορτοκάλι”, με συνέταιρο τον Θοδωρή Αθητάκη και από τότε δεν άλλαξε ποτέ πεδίο δραστηριότητας.

Αργότερα συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κανατάκη, με το επιχειρηματικό δίδυμο να μεσουρανεί στη διασκέδαση των Χανίων για πολλά χρονια, ώσπου κάποια στιγμή η συνεργασία σταμάτησε με φιλικό τρόπο και ο ίδιος συνέχισε την πορεία του. 

Ο Κυριάκος Παπασηφάκης, διαμόρφωσε το τοπίο στον χώρο της διασκέδασης στα Χανιά για δεκαετίες και έτυχε αναγνώρισης από γενιές Χανιωτών που προτιμούσαν τα μαγαζιά του.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τους οικείους του και προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Πανελλαδικό ρεκόρ σε σκόνη, ριπές ανέμου, θερμοκρασία και... προβλήματα!

ΟΦΗ-Ολυμπιακός στις 20:00: Έτοιμος να φέρει το κύπελλο στην Κρήτη με την ώθηση χιλιάδων φιλάθλων

Κνωσός: Οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τμήμα της τοιχογραφίας των δελφινιών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χανιά Επιχειρηματίας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis