Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Κυριάκος Παπασηφάκης

Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (16/5) ο γνωστός Χανιώτης επιχειρηματίας στον χώρο της διασκέδασης, Κυριάκος Παπασηφάκης.

Επί δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στα Χανιά όντας συνέταιρος ή ιδιοκτήτης σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα όπως το “Πορτοκάλι”, το “Cabana Mare”, το “Destijl”, το “Villa Mercedes”, το “Costa Costa”, το “Φροντιστήριο”, το “Privilege” και ακόμα παλαιότερα τον “Σταθμό” στο Ηράκλειο.

Με καταγωγή από την Ανώπολη Σφακίων, ο Κυριάκος Παπασηφάκης, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος, ξεκίνησε να εργάζεται από 11 ετών, όντας ένα από τα οκτώ αδέρφια σε πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε από την Ανώπολη στα Χανιά.

Σε ηλικία 25 ετών άνοιξε, με κάποιες οικονομίες που είχε κάνει και με βοήθεια και από τη μητέρα του το “Πορτοκάλι”, με συνέταιρο τον Θοδωρή Αθητάκη και από τότε δεν άλλαξε ποτέ πεδίο δραστηριότητας.

Αργότερα συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κανατάκη, με το επιχειρηματικό δίδυμο να μεσουρανεί στη διασκέδαση των Χανίων για πολλά χρονια, ώσπου κάποια στιγμή η συνεργασία σταμάτησε με φιλικό τρόπο και ο ίδιος συνέχισε την πορεία του.

Ο Κυριάκος Παπασηφάκης, διαμόρφωσε το τοπίο στον χώρο της διασκέδασης στα Χανιά για δεκαετίες και έτυχε αναγνώρισης από γενιές Χανιωτών που προτιμούσαν τα μαγαζιά του.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τους οικείους του και προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.

