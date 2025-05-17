ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 10:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ξεσήκωσαν το Λιμάνι Ηρακλείου 3.000 οπαδοί του ΟΦΗ (φωτο-βίντεο)
αναχωρηση πλοιου οφη
clock 08:43 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ΟΦΗ δίνει απόψε τον κορυφαίο αγώνα της τελευταίας 35ετίας και ο κόσμος της Κρητικής ομάδας θα αποτελέσει τον 12ο παίκτη στον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Περίπου τρεις χιλιάδες φίλαθλοι αναχώρησαν το πρωϊ του Σαββάτου από το λιμανι Ηρακλείου με τα πλοία των Μινωικών γραμμών και της Sea Jets.

Οι οπαδοί της Κρητικής ομάδας ξεσήκωσαν το Λιμάνι με τις φωνές τους κάνοντας ζέσταμα για τον αποψινό τελικό.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ αναμένεται να αφιχθούν γύρω στις 15:00 στο λιμάνι του Λαυρίου κι από εκεί θα μεταβούν απευθείας στο Ολυμπιακό στάδιο.

αναχωρηση πλοιου οφη

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός στις 20:00: Έτοιμος να φέρει το κύπελλο στην Κρήτη με την ώθηση χιλιάδων φιλάθλων

Τελικός Κυπέλλου: Το αναλυτικό πλάνο μετακίνησης των φιλαθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Τελικός Κυπέλλου Οπαδοί
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis