Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ξεσήκωσαν το Λιμάνι Ηρακλείου 3.000 οπαδοί του ΟΦΗ (φωτο-βίντεο)

Ο ΟΦΗ δίνει απόψε τον κορυφαίο αγώνα της τελευταίας 35ετίας και ο κόσμος της Κρητικής ομάδας θα αποτελέσει τον 12ο παίκτη στον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Περίπου τρεις χιλιάδες φίλαθλοι αναχώρησαν το πρωϊ του Σαββάτου από το λιμανι Ηρακλείου με τα πλοία των Μινωικών γραμμών και της Sea Jets.

Οι οπαδοί της Κρητικής ομάδας ξεσήκωσαν το Λιμάνι με τις φωνές τους κάνοντας ζέσταμα για τον αποψινό τελικό.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ αναμένεται να αφιχθούν γύρω στις 15:00 στο λιμάνι του Λαυρίου κι από εκεί θα μεταβούν απευθείας στο Ολυμπιακό στάδιο.

