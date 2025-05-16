Τελικός Κυπέλλου: Το αναλυτικό πλάνο μετακίνησης των φιλαθλων του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τα αναλυτικά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων του προς το ΟΑΚΑ όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου (17/5, 20:00), με τον Ολυμπιακό.

Θα ισχύσουν διαφορετικές οδηγίες για όσους ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς από την Κρήτη αλλά και για εκείνους που ήδη βρίσκονται στην Αθήνα.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι έπειτα απόφαση της αστυνομίας, αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν πριν και μετά τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς από το Ηράκλειο με τα ναυλωμένα πλοία της ΠΑΕ ΟΦΗ, αναμένεται να αφιχθούν γύρω στις 15:00 στο λιμάνι του Λαυρίου κι από εκεί θα μεταβούν απευθείας στο Ολυμπιακό στάδιο, προκειμένου να οδηγηθούν εξωτερικά των προελέγχων Π12 & Π19.







Για όλους τους υπόλοιπους φιλάθλους του ΟΦΗ, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι σημείο συνάντησης θα είναι το κέντρο του Αμαρουσίου, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ «Μαρούσι». Από το πρωί του Σαββάτου 17/5 θα μπορούν να κινούνται προς τις πλατείες Κασταλίας, Αλ. Γαρδέλη και Ηρώων, για καφέ, φαγητό και αναμονή σε φιλόξενο κλίμα. Ο Δήμος Αμαρουσίου θα διαθέσει προσωπικό για την καθοδήγησή τους και, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, θα διοργανώσει μουσικές εκδηλώσεις με Κρητικούς καλλιτέχνες.







Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα μετακινηθούν αεροπορικώς από την Κρήτη με πτήσεις τσάρτερ της ΠΑΕ ΟΦΗ θα μεταβούν με ναυλωμένα πούλμαν στο σημείο συγκέντρωσης του Δήμου Αμαρουσίου και από τις 16:45 θα επιβιβάζονται σταδιακά σε ειδικούς συρμούς των ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. από τον Σταθμό ΗΣΑΠ «Μαρούσι», με προορισμό τον Σταθμό ΗΣΑΠ «Νερατζιώτισσα». Στη συνέχεια, πεζή θα εισέρχονται, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, μέσω της ανατολικής εισόδου ΟΑΣΑ, στις κερκίδες των θυρών του Σταδίου, για τις οποίες έχουν προμηθευτεί εισιτήριο.







Μεμονωμένοι φίλαθλοι του ΟΦΗ που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής θα συγκεντρωθούν στο σημείο συγκέντρωσης του Δήμου Αμαρουσίου και από τις 16:45 θα επιβιβάζονται σταδιακά σε ειδικούς συρμούς των ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. από τον Σταθμό ΗΣΑΠ «Μαρούσι», με προορισμό τον Σταθμό ΗΣΑΠ «Νερατζιώτισσα». Στη συνέχεια, πεζή θα εισέρχονται, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, μέσω της ανατολικής εισόδου ΟΑΣΑ, στις κερκίδες των θυρών του Σταδίου, για τις οποίες έχουν προμηθευτεί εισιτήριο.







Τυχόν μεμονωμένοι φίλαθλοι του ΟΦΗ που επιθυμούν να προσέλθουν στο Ολυμπιακό Στάδιο χωρίς διακριτικά της ομάδας μας, μπορούν να προσεγγίζουν το Στάδιο είτε μέσω της Ανατολικής εισόδου ΟΑΣΑ, είτε μέσω εισόδου από την οδό Αγησιλάου (πεζογέφυρα ΙΑΣΩ).







ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ να ΜΗ διέρχονται από τις οδούς Σπύρου Λούη, Λ. Κύμης και Σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη».

Οι θύρες του Ολυμπιακού Σταδίου θα ανοίξουν στις 16:30 και το Pregame Show εντός του γηπέδου θα αρχίσει στις 18:30.







Η είσοδος των φιλάθλων του ΟΦΗ στο στάδιο θα πραγματοποιηθεί μέσω των προελέγχων Π-12 & Π-19.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός από το Εισιτήριο, κρατάτε μαζί σας Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Μετά το τέλος του αγώνα, η αποχώρηση των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί αντίστροφα, κατά τον ίδιο τρόπο, αρχής γενομένης από τους φιλάθλους της ηττημένης ομάδας και ύστερα από σχετική εντολή του επικεφαλής των μέτρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Στην Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους παίκτες

Τελικός Κυπέλλου: Μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου η πώληση των εισιτηρίων