ΟΦΗ: Στην Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους παίκτες

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία επί κρητικού εδάφους για τον τελικό και το πρωί της Παρασκευής (16/5, 11:30) θα πετάξει για την Αθήνα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

Μοναδικώς απών ήταν ο Ματέους Μπρεσάν, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και όπως είναι γνωστό δεν υπολογίζεται για τον τελικό. Στην Αθήνα θα ταξιδέψουν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές.

Η απστολή θα αναχωρήσει την Παρασκευή (16/5) στις 11:30 το πρωί με πτήση τσάρτερ και θα φύγει από την Αθήνα την Κυριακή (18/5, 11:00). Η τελευταία προπόνηση έχει οριστεί για τις 18:45 της Παρασκευής (16/5) στο ΟAΚΑ.

