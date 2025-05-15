ΟΦΗ: Το συγκινητικό video για τον τελικό του Κυπέλλου

Δυο ημέρες πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό ο ΟΦΗ βάζει τον κόσμο του στο κλίμα του μεγάλου αγώνα με το τελευταίο συγκλονιστικό και ιδιαίτερα συγκινητικό video που δημιούργησε το τμήμα επικοινωνία του συλλόγου και το αποτέλεσμα... μιλάει από μόνο του.

Πρόκειται για τη ματιά των Κρητικών για το πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ο ΟΦΗ με την Κρήτη, ενώ περιέχει κάποιες στιγμές από την πορεία προς τον τελικό, οι οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Επί παραδείγματι το video - μήνυμα οπαδού που πολεμάει τον καρκίνο που προβλήθηκε πριν τον πρώτο ημιτελικό με τον Αστέρα AKTOR, την ηγετική ομιλία του Μιχάλη Μπούση στα αποδυτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όσα είπε ο Μίλαν Ράσταβατς στο ημίχρονο της ρεβάνς με τους Αρκάδες και όχι μόνο.

Από αυτό το video δεν θα μπορούσε να λείπει ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος ξεκινήσε το έργο που συνέχισε ο Σέρβος τεχνικός, ενώ αναφορά γίνεται στον θρύλο Ευγένιο Γκέραρντ και σε όσους «άναψαν φωτιά και μεγαλώνει».

Ουσιαστικά το video αυτό αποτελεί «προάγγελο» της ταινίας που ετοιμάζει ο ΟΦΗ και θα παρουσιαστεί μετά τον τελικό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και θα περιλαμβάνει όλες τις στιγμές μέχρι να φτάσουν οι Κρητικοί στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο τελικό της ιστορίας τους.

Το μήνυμα του ΟΦΗ:

«Σε λίγες ώρες φεύγουμε από την Κρήτη… από τον τόπο μας… από το σπίτι μας… και πάμε να ζήσουμε το όνειρό μας!

Ο ΟΦΗ είναι η Κρήτη! Είναι η οικογένεια, η αξιοπρέπεια, η κουλτούρα, το πάθος, η συγκίνηση, οι αρχές, οι ηθικές αξίες και οι άνθρωποι που έχουν μάθει να παλεύουν, δίχως να λογαριάζουν επιτυχίες! Η ευτυχία άλλωστε είναι ποιότητα, δεν είναι ποσότητα!

Όποιος κι αν είσαι… απ’ όπου κι αν είσαι… ό,τι και να κουβαλάς μαζί σου, αυτή η ομάδα μας ενώνει όλους!

Είμαστε στον τελικό! Τα καταφέραμε! Πάμε να απολαύσουμε τη στιγμή!

Είμαστε από την Κρήτη κι αυτή είναι η αρχή… Καλή μας επιτυχία!».

